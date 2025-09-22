Punjab and Haryana High Court held that trying to talk to a girl was not a crime Judge Kirti Singh लड़की से बातचीत शुरू करने की कोशिश पर भी केस? हाई कोर्ट में पहुंचा मामला, India News in Hindi - Hindustan
Punjab and Haryana High Court: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में  पहुंचे इस मामले को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति कीर्ति सिंह ने कहा कि लड़की से बात करने की कोशिश करना और उसके मना करने पर बातचीत बंद कर देना कोई अपराध नहीं है।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 09:54 PM
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस मामले में एक महिला ने व्यक्ति के ऊपर बातचीत शुरू करने का आरोप लगाते हुए आईपीसी की धारा 354 के तहत केस कर दिया। एफआईआर दर्ज होने के बाद जब यह मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो माननीय न्यायालय ने यह कहते हुए केस खारिज कर दिया कि अगर कोई पुरुष किसी महिला के साथ बातचीत शुरू करता है, लेकिन उसके मना करने के बाद वह बात बंद कर देता है, तो पुरुष के ऊपर धारा 354 के तहत महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का कोई अपराध नहीं बनता।

हाईकोर्ट में आए इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति कीर्ति सिंह ने कहा कि ऐसा काम किसी भी महिला की शालानीता को ठेस नहीं पहुंचाता है। हालांकि, इसे कष्टदायक या गलत माना जा सकता है लेकिन अपराध नहीं।

क्या है मामला?

यह पूरा मामला भगवत दयाल शर्मा पीजी आयुर्विज्ञान संस्थान रोहतक की लाईब्रेरी में घटी एक घटना के संबंध में था। यहां पर 22 जुलाई 2020 को केस में आरोपित व्यक्ति ने एक मेडीकल छात्रा से हाय, हैलो करके बातचीत शुरू करने की कोशिश की। लेकिन छात्रा के मना करने पर वह लाईब्रेरी से बाहर चला गया। लेकिन महिला उसके बात शुरू करने से भड़क गई। बाद में उसने उक्त व्यक्ति के खिलाफ धारा 354 के तहत मामला दर्ज करवा दिया।

इस पूरे केस को हाईकोर्ट के सामने रखते हुए आरोपित के वकील ने दलील दी कि उसका मुवक्किल एक रूसी यूनिवर्सिटी में मेडीकल की पढ़ाई कर रहा है। वह अपने दोस्त के साथ यहां रोहतक की यूनिवर्सिटी में गया हुआ था। वहां पर उसने केवल लड़की के साथ बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उसके मना करने पर वह चुपचाप वहां से बाहर चला गया। उसने लड़की के साथ किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या हिंसा का व्यवहार नहीं किया।

न्यायालय ने भी बचाव पक्ष की इस दलील पर सहमति जताते हुए कहा कि शिकायतकर्ता ने भी अपनी शिकायत में खुद कहा है कि उसने केवल बातचीत शुरू करने की कोशिश की थी। उसने किसी भी प्रकार का बल प्रयोग या फिर हिंसा का प्रयोग नहीं किया। इतना ही नहीं लड़की के मना करने पर वह लाईब्रेरी से बाहर भी चला गया था। ऐसे में इस मामले में धारा 354 के तहत कोई मामला नहीं बनता। अदालत ने मामले को खारिज करते हुए रोहतक पुलिस को एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया।