Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

'सोडियम नाइट्रेट, सुसाइड नोट' आर्थिक तंगी के कारण एक परिवार के तीन सदस्यों ने दे दी जान

By Shubham Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

घटना की जानकारी तब सामने आई जब सिरजा पिल्लई, जो एक स्थानीय स्कूल में कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्यरत थीं, अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंचीं।

Pune Suicide
आर्थिक तंगी के कारण एक परिवार के तीन सदस्यों ने दे दी जान (FILE Photo)

महाराष्ट्र के पुणे जिले के पिंपरी इलाके से एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। भारी कर्ज और गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे एक ही परिवार के तीन सदस्यों ने कथित तौर पर जहरीला रसायन जलाकर आत्महत्या कर ली।

मृतकों की पहचान विनोद पिल्लई (50), उनकी पत्नी सिरजा पिल्लई और उनकी 19 वर्षीय बेटी पूर्णिमा पिल्लई के रूप में हुई है।

कैसे हुआ घटना का खुलासा?

घटना की जानकारी तब सामने आई जब सिरजा पिल्लई, जो एक स्थानीय स्कूल में कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्यरत थीं, अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंचीं।

ये भी पढ़ें:मेरी आत्मा भटकती रहे, पत्नी को शव मत छूने देना…बॉडी बिल्डर ने किया सुसाइड

बार-बार फोन करने पर भी जब सिरजा ने कोई जवाब नहीं दिया, तो चिंतित सहकर्मियों ने उनके रिश्तेदारों से संपर्क किया।

जब रिश्तेदार उनके मोरवाड़ी स्थित किराए के मकान पर पहुंचे, तो घर अंदर से बंद था और कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई।

संत तुकाराम नगर पुलिस स्टेशन के अधिकारी जब दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए, तो तीनों अचेत अवस्था में पड़े थे। विनोद पिल्लई की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि पत्नी और बेटी को तुरंत अस्पताल के आईसीयू (ICU) में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया।

ये भी पढ़ें:Muzaffarnagar News: गृह कलह से परेशान युवक ने की आत्महत्या

पुलिस जांच के अनुसार, विनोद ने ऑनलाइन रसायन मंगाया था। बंद कमरे में रसायन को जलाने से निकले जहरीले धुएं के कारण तीनों का दम घुट गया और उनकी मौत हो गई।

सुसाइड नोट और भारी कर्ज की कहानी

पुलिस को मिले सुसाइड नोट में विनोद ने लिखा कि भारी वित्तीय संकट और कर्ज के कारण वह यह कदम उठाने पर मजबूर हुए हैं और इसके लिए किसी अन्य व्यक्ति को जिम्मेदार न ठहराया जाए।

ये भी पढ़ें:Bulandsehar News: ट्रॉला बरामद नहीं होने पर सुसाइड करने की धमकी देने का ऑडियो वायरल

जांच में सामने आया है कि परिवार पिछले कुछ वर्षों से गंभीर आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। तीन साल पहले उन्होंने नेहरू नगर स्थित अपना खुद का मकान भी बेच दिया था और तब से मोरवाड़ी में किराए के कमरे में रह रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Suicide News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।