'सोडियम नाइट्रेट, सुसाइड नोट' आर्थिक तंगी के कारण एक परिवार के तीन सदस्यों ने दे दी जान

घटना की जानकारी तब सामने आई जब सिरजा पिल्लई, जो एक स्थानीय स्कूल में कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्यरत थीं, अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंचीं।

आर्थिक तंगी के कारण एक परिवार के तीन सदस्यों ने दे दी जान (FILE Photo)

महाराष्ट्र के पुणे जिले के पिंपरी इलाके से एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। भारी कर्ज और गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे एक ही परिवार के तीन सदस्यों ने कथित तौर पर जहरीला रसायन जलाकर आत्महत्या कर ली।

मृतकों की पहचान विनोद पिल्लई (50), उनकी पत्नी सिरजा पिल्लई और उनकी 19 वर्षीय बेटी पूर्णिमा पिल्लई के रूप में हुई है।

कैसे हुआ घटना का खुलासा? घटना की जानकारी तब सामने आई जब सिरजा पिल्लई, जो एक स्थानीय स्कूल में कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्यरत थीं, अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंचीं।

बार-बार फोन करने पर भी जब सिरजा ने कोई जवाब नहीं दिया, तो चिंतित सहकर्मियों ने उनके रिश्तेदारों से संपर्क किया।

जब रिश्तेदार उनके मोरवाड़ी स्थित किराए के मकान पर पहुंचे, तो घर अंदर से बंद था और कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई।

संत तुकाराम नगर पुलिस स्टेशन के अधिकारी जब दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए, तो तीनों अचेत अवस्था में पड़े थे। विनोद पिल्लई की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि पत्नी और बेटी को तुरंत अस्पताल के आईसीयू (ICU) में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया।

पुलिस जांच के अनुसार, विनोद ने ऑनलाइन रसायन मंगाया था। बंद कमरे में रसायन को जलाने से निकले जहरीले धुएं के कारण तीनों का दम घुट गया और उनकी मौत हो गई।

सुसाइड नोट और भारी कर्ज की कहानी पुलिस को मिले सुसाइड नोट में विनोद ने लिखा कि भारी वित्तीय संकट और कर्ज के कारण वह यह कदम उठाने पर मजबूर हुए हैं और इसके लिए किसी अन्य व्यक्ति को जिम्मेदार न ठहराया जाए।