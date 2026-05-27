VIDEO: नोटों की माला पहन जश्न मनाते दिखे पुणे पोर्श कांड के आरोपी, भड़क गए लोग
पुणे पोर्शे कार हादसे के मुख्य आरोपी विशाल अग्रवाल की जमानत पर रिहाई के बाद जश्न मनाने का एक कथित वीडियो वायरल हुआ है। गले में नोटों की माला पहनकर डांस करने के इस वीडियो को देख सोशल मीडिया पर भारी आक्रोश है।
पुणे के बहुचर्चित कल्याणी नगर पोर्शे कार हादसे का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। इस मामले में आरोपी विशाल अग्रवाल (नाबालिग के पिता) की जमानत पर रिहाई के बाद सोशल मीडिया पर एक जश्न का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों के गुस्से को फिर से भड़का दिया है।
वायरल वीडियो में क्या है?
हाल ही में विशाल अग्रवाल को अदालत से जमानत मिली थी। कहा जा रहा है कि जेल से बाहर आने के बाद अग्रवाल परिवार ने एक भव्य पार्टी का आयोजन किया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में विशाल अग्रवाल और उनकी पत्नी गले में नोटों की माला पहनकर डांस करते और जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में कथित तौर पर आरोपी बेटा भी दिख रहा है। जश्न के दौरान बैकग्राउंड में गाना बज रहा है- बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो।
हालांकि, पुलिस या स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा अभी तक आधिकारिक तौर पर इस वीडियो के हालिया होने की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इंटरनेट पर इसे जमानत मिलने की खुशी से जोड़कर देखा जा रहा है।
जनता का भारी आक्रोश
इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग न्याय व्यवस्था और रसूखदार परिवारों की संवेदनहीनता पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिस परिवार के बेटे की लापरवाही से दो बेगुनाह युवाओं की जान चली गई, वो जमानत मिलने पर ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे उन्होंने कोई बड़ा काम किया हो। यह पीड़ित परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है।
आखिर क्या था पूरा मामला?
यह दर्दनाक हादसा 19 मई 2024 की तड़के पुणे के कल्याणी नगर जंक्शन पर हुआ था।
हादसा: एक 17 वर्षीय नाबालिग (विशाल अग्रवाल का बेटा) कथित तौर पर शराब के नशे में एक करोड़ों की पोर्शे कार चला रहा था। अत्यधिक तेज रफ्तार कार ने एक मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी।
पीड़ित: इस हादसे में मध्य प्रदेश के रहने वाले दो युवा आईटी इंजीनियरों- अनीश अवधिया (24) और अश्विनी कोस्टा (25) की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी।
शुरुआती विवाद (निबंध की सजा): हादसे के बाद नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस (JJ) बोर्ड में पेश किया गया, जहां से उसे महज 15 घंटे में बहुत ही मामूली शर्तों पर जमानत मिल गई थी। शर्तों में सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखना और ट्रैफिक पुलिस के साथ 15 दिन काम करना शामिल था। इस फैसले ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया था।
सबूतों से छेड़छाड़: जनता के दबाव और पुलिस की जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि अग्रवाल परिवार ने पैसे और रसूख का इस्तेमाल करके ससून अस्पताल के डॉक्टरों के साथ मिलकर नाबालिग के ब्लड सैंपल को बदलवा दिया था, ताकि खून में शराब की पुष्टि न हो सके।
इस खुलासे के बाद पुणे पुलिस ने नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल (जो एक मशहूर बिल्डर हैं), उसके दादा और पब मालिकों सहित कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और नाबालिग को सुधार गृह (ऑब्जर्वेशन होम) भेज दिया गया था। अब इतने गंभीर आरोपों के बावजूद पिता को जमानत मिलने और उसके बाद इस तरह का जश्न मनाने के रवैये ने एक बार फिर सिस्टम और अमीरों के प्रभाव को लेकर बहस छेड़ दी है।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें