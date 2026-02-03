नाबालिगों को मौज के लिए काफी पैसे देते हैं, पोर्श केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी बेल

संक्षेप: Pune Porsche: यह मामला तब ज्यादा प्रकाश में आया जब पोर्शे कार चलाने वाले नाबालिग आरोपी को किशोर न्याय बोर्ड ने मामूली शर्तों पर जमानत दे दी थी। इन शर्तों में 300 शब्दों का निबंध लिखना प्रमुख था। इसके बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि बच्चों द्वारा नशे में गाड़ी चलाने से होने वाले हादसों के लिए उनके माता-पिता को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। नाबालिग द्वारा तेज रफ्तार वाहन चलाए जाने से होने वाले हादसों पर चिंता जताते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि नशे में तेज रफ्तार वाहन चलाने से ‘जश्न’ नहीं होता है। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और उज्जल भुइयां की पीठ ने मई 2024 में पुणे में नाबालिग द्वारा लापरवाही से तेज रफ्तार लग्जरी (पोर्शे) कार चलाने से हुए हादसे में खून के नमूने बदलने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने के तीन आरोपियों को जमानत देते हुए मौखिक टिप्पणी की। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई थी।

जस्टिस नागरत्ना ने इस तरह के हादसों पर दुख जताया और कहा कि ऐसे माता-पिता कितने गैर-जिम्मेदार होते हैं जो अपने नाबालिग बच्चों को तेज रफ्तार कारें चलाने देते हैं और उन्हें शराब और ड्रग्स जैसी चीजों के साथ जश्न मनाने की इजाजत देते हैं। उन्होंने कहा कि नशे और तेज रफ्तार गाड़ी चलाना और फिर सड़क पर बेगुनाह लोगों को मारना या सड़क पर सो रहे बेगुनाह लोगों को मार देना जश्न नहीं होता।

जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि इस हादसे में दो बेगुनाह लोग मारे गए। यह पहली बार नहीं हुआ है, सड़क पर बेगुनाह लोग सो रहे होते हैं। इसके लिए मुख्य रूप से माता-पिता जिम्मेदार हैं जो अपने नाबालिग बच्चों को मौज-मस्ती के लिए काफी पैसे देते हैं।

बच्चों के साथ समय बिताने के लिए समय नहीं जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि यह एक सामाजिक समस्या भी है क्योंकि माता-पिता के पास अपने बच्चों के साथ समय बिताने का समय नहीं है। इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि वे बच्चों को एक एटीएम कार्ड और एक मोबाइल फोन दे दिया जाए। उन्होंने कहा कि कानून को इसके साथ तालमेल बिठाना होगा। देखिए, दो बेगुनाह जानें चली गईं और हादसे के बाद यह सब हेरफेर। लेकिन यह आजादी बनाम यह सब है।

इसलिए आरोपियों को दी जमानत शीर्ष अदालत ने कहा कि यह देखते हुए आरोपियों को जमानत दे रहे हैं क्योंकि वे लंबे समय से जेल में बंद हैं। साथ ही कहा कि हमें इस पर बहुत कुछ कहना है। दो बेगुनाह जानें चली गईं और फिर ये सारी साजिशें। शीर्ष अदालत ने कहा कि अभी हम विस्तृत निष्कर्ष देने से बच रहे हैं क्योंकि इससे मामले का ट्रायल प्रभावित हो सकता है।

‘ड्राइवर और खून के सैंपल बदल दो फिर बच जाओ’ इससे पहले, मृतक की मां की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने पीठ से कहा कि ऐसे मामले एक तय पैटर्न पर चलते हैं, तो जस्टिस नागरत्ना ने सहमति जताई। उन्होंने आगे कहा कि किसी गरीब ड्राइवर को फंसा दो और कहो कि हम गाड़ी नहीं चला रहे थे, वह व्यक्ति चला रहा था, खून के सैंपल बदल दो, कहो कि शराब नहीं पी थी, 3 साल की सजा और फिर बच जाओ।

शीर्ष अदालत ने इस मामले में खून के नमूने बदलने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने के आरोपियों आशीष सतीश मित्तल, आदित्य अविनाश सूद और अमर संतोष गायकवाड़ को जमानत देते हुए यह टिप्पणी की है।

यह था मामला आरोपियों पर दुर्घटना के बाद कार की पिछली सीट पर बैठे दो नाबालिगों के खून के नमूने बदलने का आरोप है। पुणे में यह कार हादसा 19 मई, 2024 को कल्याणी नगर में हुई जिसमें अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा की मौत हो गई थी।

300 शब्दों का निबंध लिखने की शर्त यह मामला तब ज्यादा प्रकाश में आया जब पोर्शे कार चलाने वाले नाबालिग आरोपी को किशोर न्याय बोर्ड ने मामूली शर्तों पर जमानत दे दी थी। इन शर्तों में 300 शब्दों का निबंध लिखना प्रमुख था। इसके बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया था। आरोपी नाबालिग को जमानत देने पर मचे बवाल के बाद पुणे पुलिस ने किशोर न्याय बोर्ड से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। इसके बाद बोर्ड ने आदेश में संशोधन करते हुए नाबालिग को सुधार गृह में भेज दिया। जून में हाईकोर्ट ने नाबालिग को रिहा करने का आदेश दिया।

नाबालिग के माता-पिता भी हुए थे गिरफ्तार इसके बाद नाबालिग के माता-पिता विशाल अग्रवाल और शिवानी अग्रवाल, डॉक्टर अजय तावरे और श्रीहरि हलनोर, ससून अस्पताल के कर्मचारियों और दो बिचौलियों समेत करीब 10 लोगों को रक्त के नमूने बदलने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया।