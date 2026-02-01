Hindustan Hindi News
बहुत गंदा; एपस्टीन फाइल्स में भारत के इस शहर का नाम, बिल गेट्स से संबंध

संक्षेप:

अमेरिका समेत दुनिया भर की राजनीति को हिलाने वाली एपस्टीन फाइल्स में भारत के शहर पुणे का नाम भी आया है। बिल गेट्स के सलाहकार निकोलस ने अपनी भारत यात्रा के दौरान एपस्टीन को लिखे ईमेल्स में पुणे को एक गंदा शहर करार दिया है।

Feb 01, 2026 04:30 pm IST
अमेरिका समेत दुनियाभर की राजनीति में उथल-पुथल मचाने वाली एपस्टीन फाइल्स में पुणे का नाम भी सामने आया है। शुक्रवार को अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी किए गए नए दस्तावेजों बिल गेट्स के पूर्व सलाहकार बोरिस निकोलिक की भारत यात्रा के बारे में ईमेल के जरिए जानकारी मिलती है। 2012 में निकोलिक द्वारा जेफ्री एपस्टीन को किए गए इस मेल में वह भारत के खासतौर पर पुणे शहर के बारे में बात करते हैं, जहां पर वह पुणे को एक गंदा शहर बताते हैं।

शुक्रवार को अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा शुक्रवार को जेफ्री एपस्टीन के बारे में जारी किए गए नए दस्तावेजों में पुणे का जिक्र किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जेफ्री एपस्टीन को भेजे एक ईमेल में निकोलस ने पुणे को “गंदा” कहा और लिखा कि उन्होंने दो दिनों तक होटल से बाहर निकलने से इनकार कर दिया था। एक जून 2012 को लिखे ईमेल में निकोलिक ने एपस्टीन से कहा, "यह मेरी पसंदीदा जगह नहीं है। तुम्हें यहां बिल्कुल नफरत हो जाएगी। भारत के कहीं बीच में- पुणे।"

निकोलक यहीं नहीं रुका, उसने लगातार पुणे के हालात के बारे में जेफ्री को कई ईमेल लिखे। अगले ईमेल में उसने लिखा, "जल्द मिलने का इंतजार है। यहाँ बहुत गंदगी है!! पिछले दो दिनों से होटल से बाहर निकलने से मना कर दिया है,” और साथ में आंख मारने वाला इमोजी भी जोड़ा। इसका जवाब देते हुए जेफ्री ने केवल एक शब्द कहा- स्ट्रांग।

इसके बाद निकोलिक ने अपनी उड़ान में देरी को लेकर झुंझलाहट जताई और भारत के प्रति अपनी नापसंदगी दोहराई। उन्होंने लिखा, “मैं बहुत परेशान हूँ। इन मूर्खों ने पुणे से उड़ान में देरी कर दी और अब मैं नई दिल्ली में फंसा हूँ। आपसे मिलने नहीं आ पाऊँगा। मुझे इस जगह से नफरत है। यह सोचकर भी कि मुझे यहाँ एक और रात बितानी पड़ेगी, तबीयत खराब हो रही है।”

गौरतलब है कि अमेरिका के बदनाम यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन से जुड़ी इन फाइलों में कई बड़े नाम सामने आए हैं। इसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, ब्रिटेन के राजा के भाई, बिल गेट्स, ट्रंप समेत कई नाम शामिल हैं। एपस्टीन एक यौन अपराधी था, जो कि एक आईलैंड पर अपनी गलत हरकतों को अंजाम देता था। इसमें कई नामी-गिरामी लोग भी शामिल होते थे। फिलहाल अमेरिकी न्याय विभाग लगातार इससे जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक कर रहा है, जिससे कई बड़े लोगों की काली करतूतें सामने आ रही हैं।

