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Crime Files: मर्डर का शौक, 10 हत्याएं और 4 छात्र! आज भी 'जोशी अभ्यंकर हत्याकांड' याद कर कांप जाता है पुणे शहर

By Shubham Sharma
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साल 1976 में शांत रहने वाले पुणे शहर को किसी की नजर लग गई। महज 14 महीनों के भीतर एक के बाद एक 10 बेरहम हत्याएं हुईं। क्राइम फाइल्स के पहले एपिसोड में आज आपको बताते हैं 'जोशी अभ्यंकर हत्याकांड' की पूरी कहानी।

मर्डर का शौक, 10 हत्याएं और 4 छात्र! आज भी 'जोशी अभ्यंकर हत्याकांड' याद कर कांप जाता है पुणे शहर

महाराष्ट्र का पुणे शहर कारोबारी केतन हत्याकांड के चलते इन दिनों काफी चर्चाओं में है, लेकिन अब से करीब 50 साल पहले यही शहर एक ऐसे खौफनाक मंजर का गवाह बन चुका है कि आज भी लोग उस कांड को याद करते हैं, तो सिहर जाते हैं। आज का पुणे अपनी चमचमाती कांच की इमारतों, ट्रैफिक और IT हब के लिए जाना जाता है। लेकिन 1970 के दशक में यह शहर ऐसा बिल्कुल नहीं था। तब पुणे रिटायर्ड लोगों, प्रोफेसरों और महाराष्ट्र के रहीस परिवारों का एक बेहद शांत और सुरक्षित ठिकाना हुआ करता था। दोपहर की नींद के वक्त लोग घरों के दरवाजे खुले छोड़ देते थे और साइकिलें सड़कों पर बिना ताले के खड़ी रहती थीं।

लेकिन साल 1976 में इस शांत शहर को किसी की नजर लग गई। महज 14 महीनों के भीतर एक के बाद एक 10 ऐसी बेरहम हत्याएं हुईं, जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र की रूह कंपा दी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस आतंक को फैलाने वाले अपराध की दुनिया के नामी गैंगस्टर नहीं, बल्कि 'अभिनव कला महाविद्यालय' के सीधे-सादे दिखने वाले आर्ट्स के चार छात्र थे।

पैसों की हवस और पहला कत्ल

इस खौफनाक सिलसिले की शुरुआत 16 जनवरी 1976 को एक रहस्यमयी गुमशुदगी से हुई। इन लड़कों के साथ पढ़ने वाला प्रकाश हेगड़े अचानक गायब हो गया। प्रकाश के पिता शहर के एक कामयाब रेस्टोरेंट मालिक थे। जल्द ही परिवार को 25,000 रुपए की फिरौती का खत मिला। पैसे तो नहीं दिए गए, लेकिन प्रकाश भी कभी लौटकर घर नहीं आया।

तब पुलिस को भनक तक नहीं थी कि प्रकाश की हत्या की जा चुकी है। इन लड़कों ने सिर्फ यह देखने के लिए कि "गला घोंटने पर कैसा महसूस होता है", अपने ही दोस्त की जान ले ली थी। उसकी लाश को लोहे के एक ड्रम में बंद कर भटघर बांध की झील में फेंक दिया गया था। इस पहले मर्डर से उन्हें प्रकाश की जेब से महज 50 रुपए मिले थे, जो उसकी पॉकेट मनी थी।

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जब लाशों से पट गए घर

इस पहली हत्या ने इन लड़कों के हौसले बढ़ा दिए। अब पैसों की जरूरत और खून का चस्का उनके सिर चढ़कर बोलने लगा। 31 अक्टूबर 1976 को उन्होंने विजयनगर कॉलोनी के एक संपन्न नागरिक अच्युत जोशी के घर को निशाना बनाया।

उस रात जब बेटा आनंद जोशी घर लौटा, तो अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पिता अच्युत और मां ऊषा की लाशें जमीन पर पड़ी थीं। आनंद अभी चीख भी नहीं पाया था कि अंधेरे से एक परछाई उसके पीछे निकलकर आई और उस पर हमला कर दिया। इन लड़कों ने आनंद को बांधा और नायलॉन की रस्सी से उसका भी गला घोंट दिया। हत्यारे घर से कुछ हजार रुपए और कीमती सामान लेकर फरार हो गए।

कत्ल का खौफनाक तरीका

इन लड़कों के मर्डर करने का तरीका बेहद क्रूर और प्रोफेशनल था। वे पीड़ितों के हाथ-पैर बांधकर उनके मुंह में कपड़ा ठूंस देते थे ताकि आवाज न निकले। इसके बाद गले में नायलॉन की मोटी रस्सी का फंदा डालकर, उसमें लकड़ी का डंडा या पाइप फंसा देते थे। फिर उस डंडे को तब तक घुमाते थे जब तक कि फंदा कसने से पीड़ित की सांस की नली टूट नहीं जाती थी। इस तरीके में खून की एक बूंद भी नहीं गिरती थी।

Joshi-Abhyankar Serial Murders Time line

'स्मृति' बंगले का वो नरसंहार

जोशी परिवार की हत्या से शहर अभी उबरा भी नहीं था कि 1 दिसंबर 1976 को पुणे के भंडारकर रोड पर एक ऐसा कत्ल-ए-आम हुआ जिसने पूरे राज्य को सुन्न कर दिया।

इस बार निशाना बना 'स्मृति' नाम का एक खूबसूरत बंगला, जो मशहूर शास्त्रीय गायक संजीव अभ्यंकर के परिवार का था। उस रात घर में पांच लोग थे- 88 साल के नेत्रहीन संस्कृत विद्वान काशीनाथ शास्त्री अभ्यंकर, उनकी पत्नी इंदिरा, उनका पोता धनंजय, दाई सक्कूबाई और घर में काम करने वाली सुनीता।

ये लड़के किसी आर्ट प्रोजेक्ट या डिलीवरी के बहाने घर में घुसे और फिर शुरू हुआ मौत का तांडव। उन्होंने बेहद शातिर तरीके से घर के सभी लोगों को अलग-अलग किया। 88 साल के बुजुर्ग विद्वान को उनकी ही कुर्सी पर बांधकर नायलॉन की रस्सी से गला घोंट दिया गया। एक-एक करके पांचों लोगों को उसी क्रूर तरीके से मार डाला गया। हैरानी की बात यह थी कि पड़ोसियों को चीख तक सुनाई नहीं दी। हत्यारे गहने और नकदी समेटकर लाशों को पीछे छोड़ गायब हो गए।

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इस घटना के बाद पुणे पुलिस पर दबाव बढ़ गया और पूरे शहर में दहशत का ऐसा माहौल बना कि शाम 7 बजते ही बाजारों में सन्नाटा पसर जाता था। लोगों ने आनन-फानन में खिड़कियों पर लोहे की ग्रिल लगवानी शुरू कर दीं।

शराब के नशे में खुली पोल

इतने बड़े कांड के बाद भी पुलिस के हाथ खाली थे क्योंकि इन लड़कों ने कोई फिंगरप्रिंट या सबूत नहीं छोड़ा था। लेकिन आखिरकार कामयाबी पुलिस की सूझबूझ से नहीं, बल्कि हत्यारों के घमंड की वजह से मिली।

दिसंबर 1977 में इस गैंग ने अनिल गोखले नाम के एक और शख्स की हत्या कर दी। इस गैंग में चार मुख्य लड़के थे- मास्टरमाइंड राजेंद्र जक्कल (कमर्शियल आर्ट्स का छात्र), दिलीप जगताप, शांताराम कांतोजी जगताप और मुनव्वर हारुन शाह। ये खुद को बेहद जीनियस समझते थे और मानते थे कि पुलिस इन्हें कभी नहीं पकड़ सकती।

Pune Murder Profile of Convicts

एक शाम, ये चारों अपने एक दोस्त सुहास चांडक के साथ शराब पी रहे थे। नशे में धुत राजेंद्र जक्कल की जुबान फिसल गई। उसने सुहास के सामने शेखी बघारते हुए भंडारकर रोड के अभ्यंकर मर्डर केस के ऐसे राज खोले जो सिर्फ कातिल ही जान सकता था। उसने भटघर बांध में फेंकी गई प्रकाश हेगड़े की लाश का भी जिक्र किया। सुहास बुरी तरह डर गया और उसने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दे दी।

स्टूडियो से मिले मौत के नक्शे

पुलिस ने जब इन चारों को उठाया, तो शुरुआत में उन्होंने बड़े एटीट्यूड में बात की और जक्कल की बात को मजाक बताया। लेकिन जब पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई, तो जक्कल के पास एक कस्टमाइज्ड रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल मिली, जिसे वारदात वाली जगहों के पास देखा गया था।

इसके बाद जब पुलिस ने जक्कल के आर्ट स्टूडियो और कमरों की तलाशी ली, तो उनके होश उड़ गए। वहां से डायरियां मिलीं, जिनमें गांठें बांधने के विस्तृत स्केच, शिकार बनाए गए घरों के ब्लूप्रिंट और वही नायलॉन की रस्सियां बरामद हुईं जिनसे कत्ल किए गए थे। पुलिस की सख्त पूछताछ के आगे दिलीप जगताप सबसे पहले टूटा और उसने सभी 10 मर्डर्स का राज उगल दिया।

यरवदा जेल का वो आखिरी सवेरा

1978 में जब यह ट्रायल शुरू हुआ, तो कोर्ट रूम में पैर रखने की जगह नहीं होती थी। लोग उन पढ़े-लिखे लड़कों का चेहरा देखना चाहते थे जिन्होंने हंसते-खेलते शहर को श्मशान बना दिया था। बचाव पक्ष ने दलील दी कि लड़के युवा हैं और पुलिस ने उन्हें फंसाया है, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट और लूटे गए सामान की बरामदगी ने कातिलों का बचना नामुमकिन कर दिया। सरकारी वकील भास्कर आव्हाड ने अदालत में गहने, गिरवी रखने वाली दुकानों के रिकॉर्ड और सुहास चांडक की गवाही समेत 100 से ज्यादा पुख्ता सबूत पेश किए।

28 सितंबर 1978 को स्पेशल जज डब्ल्यू. एन. बापट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए चारों आरोपियों को दोषी करार दिया और इसे 'दुर्लभ से दुर्लभतम मामला' (Rarest of Rare Cases) मानते हुए चारों को फांसी की सजा सुनाई। बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति ने भी दया याचिका खारिज कर दी।

25 अक्टूबर 1983 की एक सर्द सुबह, पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल के भीतर इन चारों लड़कों को एक साथ फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। यह आजाद भारत के इतिहास में बेहद दुर्लभ था जब चार लोगों को एक साथ फांसी दी गई थी। आर्ट स्कूल में स्केचिंग सीखने वाले इन चारों छात्रों का अंत बेहद खौफनाक रहा, और इसके साथ ही पुणे के इतिहास का वो सबसे काला अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया।

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अनसुलझे सवाल: क्यों बने वो हैवान?

इस केस ने भारतीय अपराध विज्ञान (क्रिमिनोलॉजी) के सामने कई बड़े सवाल छोड़े। ये लड़के किसी स्लम या भूखे मरने वाले बैकग्राउंड से नहीं थे। ये अच्छे घरों के थे, क्रिएटिव थे और कला की समझ रखते थे।

मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जक्कल के अंदर एक 'गॉड कॉम्प्लेक्स' था यानी वही 'अपुन ही भगवान है'- उसे लगता था कि वह इतना स्मार्ट है कि कानून को कभी भी चकमा दे सकता है। पैसों की भूख और बिना पकड़े जाने के नशे ने उन्हें आर्ट स्टूडेंट्स से कसाई बना दिया। आज भी पुणे के पुराने लोग जब भांडारकर रोड से गुजरते हैं, तो उन्हें 1976 की वो सर्द और खौफनाक रातें याद आ जाती हैं।

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Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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