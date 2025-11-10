Hindustan Hindi News
पत्नी के फोन से दोस्त को भेजा I Love You, फिर मार डाला, दगाबाज पति की गंदी साजिश

Mon, 10 Nov 2025 07:21 AMNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
महाराष्ट्र के पुणे से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक शख्स ने पत्नी की हत्या कर दी। इतना ही नहीं हत्या के बाद पत्नी के अवैध संबंधों की झूठी कहानी गढ़ने की भी कोशिश की। हालांकि, पुलिस की छानबीन में आरोपी की पोल खुल गई। आरोपी का कहना है कि उसने बॉलीवुड फिल्म दृश्यम देखकर इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है।

गोडाउन दिखाने के बहाने भट्टी में झोंक दिया

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी का नाम समीर जाधव है और मृतका की पहचान 38 साल की अंजली जाधव के तौर पर हुई है। अंजली एक निजी स्कूल में पढ़ाती थीं। दोनों की साल 2017 में शादी हुई थी और उनके 2 छोटे बच्चे भी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी ने पुलिस को बताया है कि वह 26 अक्तूबर को किराये के गोडाउन दिखाने का कहकर लेकर गया था।

उसने पुलिस को बताया है कि अंदर जाने के बाद समीर ने अंजली का गला दबा दिया। इसके बाद उसने पहले से ही तैयार एक भट्टी में उसे झोंक दिया और राख को नदी में बहा दिया। खास बात है कि वारदात के दौरान आरोपी के बच्चे दीवाली की छुट्टियों में गांव गए हुए थे।

रचने लगा पत्नी के अवैध संबंध की झूठी कहानी

जांच में जुटी पुलिस को शुरुआत में लगा कि समीर ने अवैध संबंधों के शक में पत्नी की हत्या कर दी, लेकिन जांच में सामने आया कि वह खुद ही किसी महिला के साथ रिश्ते में था। आरोपी ने इसके लिए अंजली के फोन से ही अपने एक दोस्त को I Love You लिखकर मैसेज भेज दिया और खुद ही रिप्लाई भी कर दिया।

पुलिस के सामने करता रहा दिखावा

वारदात को अंजाम देने के बाद समीर ने पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। इतना ही नहीं वह परेशान होने का दिखावा करते हुए बार-बार पुलिस स्टेशन जाता रहा। इस दौरान पुलिस को उसके बर्ताव पर शक हुआ। रिपोर्ट के अनुसार, समीर के बयानों पर पुलिस को शक हुआ और तकनीकी सबूतों के आधार पर उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया। इस दौरान उसने हत्या की बात मान ली।

