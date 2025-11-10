पत्नी के फोन से दोस्त को भेजा I Love You, फिर मार डाला, दगाबाज पति की गंदी साजिश

संक्षेप: पुलिस को शुरुआत में लगा कि समीर ने अवैध संबंधों के शक में पत्नी की हत्या कर दी, लेकिन जांच में सामने आया कि वह खुद ही किसी महिला के साथ रिश्ते में था। आरोपी ने इसके लिए अंजली के फोन से ही अपने एक दोस्त को I Love You लिखकर मैसेज भेज दिया और खुद ही रिप्लाई भी कर दिया।

महाराष्ट्र के पुणे से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक शख्स ने पत्नी की हत्या कर दी। इतना ही नहीं हत्या के बाद पत्नी के अवैध संबंधों की झूठी कहानी गढ़ने की भी कोशिश की। हालांकि, पुलिस की छानबीन में आरोपी की पोल खुल गई। आरोपी का कहना है कि उसने बॉलीवुड फिल्म दृश्यम देखकर इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गोडाउन दिखाने के बहाने भट्टी में झोंक दिया एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी का नाम समीर जाधव है और मृतका की पहचान 38 साल की अंजली जाधव के तौर पर हुई है। अंजली एक निजी स्कूल में पढ़ाती थीं। दोनों की साल 2017 में शादी हुई थी और उनके 2 छोटे बच्चे भी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी ने पुलिस को बताया है कि वह 26 अक्तूबर को किराये के गोडाउन दिखाने का कहकर लेकर गया था।

उसने पुलिस को बताया है कि अंदर जाने के बाद समीर ने अंजली का गला दबा दिया। इसके बाद उसने पहले से ही तैयार एक भट्टी में उसे झोंक दिया और राख को नदी में बहा दिया। खास बात है कि वारदात के दौरान आरोपी के बच्चे दीवाली की छुट्टियों में गांव गए हुए थे।

रचने लगा पत्नी के अवैध संबंध की झूठी कहानी जांच में जुटी पुलिस को शुरुआत में लगा कि समीर ने अवैध संबंधों के शक में पत्नी की हत्या कर दी, लेकिन जांच में सामने आया कि वह खुद ही किसी महिला के साथ रिश्ते में था। आरोपी ने इसके लिए अंजली के फोन से ही अपने एक दोस्त को I Love You लिखकर मैसेज भेज दिया और खुद ही रिप्लाई भी कर दिया।