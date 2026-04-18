लैंडिंग के वक्त वायुसेना विमान का गियर फेल, पुणे एयरपोर्ट पर हुई हार्ड लैंडिंग; रनवे बंद
पुणे एयरपोर्ट पर भारतीय वायुसेना (IAF) के लड़ाकू विमान की 'हार्ड लैंडिंग' और गियर फेल होने के कारण रनवे को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। घटना में सभी क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं, लेकिन कई उड़ानें रद्द और डायवर्ट की गई हैं।
शुक्रवार देर रात भारतीय वायुसेना (IAF) के एक लड़ाकू विमान से जुड़ी घटना के बाद पुणे हवाई अड्डे का रनवे अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। घटना के बाद रनवे को साफ करने और परिचालन को जल्द से जल्द बहाल करने के प्रयास युद्धस्तर पर जारी हैं।
क्या हुआ?
हवाई अड्डे के अधिकारियों के अनुसार, यह घटना रात करीब 10:25 बजे हुई। लैंडिंग के दौरान एक लड़ाकू विमान का लैंडिंग गियर फेल हो गया, जिसकी वजह से विमान रनवे पर ही रुक गया और रनवे ब्लॉक हो गया। एक पुलिस अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि विमान की हार्ड लैंडिंग हुई थी।
IAF की पुष्टि
भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि पुणे का रनवे वायुसेना के एक विमान से जुड़ी घटना के कारण अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है। चालक दल (एयरक्रू) सुरक्षित है और किसी भी नागरिक संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।
वायुसेना के एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) के अनुसार, रनवे को साफ करने और उड़ानों का सामान्य परिचालन फिर से शुरू करने में 4 से 5 घंटे का समय लगने की बात कही गई है।
उड़ानों पर असर और यात्रियों की परेशानी
इस घटना के कारण हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, पुणे आने वाली कम से कम आठ उड़ानों को सूरत, गोवा, नवी मुंबई, चेन्नई और कोयंबटूर सहित अन्य हवाई अड्डों पर डायवर्ट किया गया। रनवे की बहाली का काम चलने के कारण यात्रियों को भारी देरी और रूट में बदलाव का सामना करना पड़ा।
केंद्रीय मंत्री का बयान
नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने स्थिति पर नजर बनाए रखी और रनवे के अस्थायी निलंबन की पुष्टि की। उन्होंने 'एक्स' पर लिखा- राहत की बात यह है कि एयरक्रू सुरक्षित हैं और नागरिक संपत्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ है। सभी एयरलाइंस को इसकी सूचना दे दी गई है, और रनवे को सामान्य रूप से चालू करने में लगभग 5 घंटे का समय लग सकता है। उन्होंने आगे कहा कि मैं जल्द से जल्द स्थिति को सुलझाने के लिए एयरपोर्ट निदेशक और वायुसेना के अधिकारियों के लगातार संपर्क में हूं।
रद्द की गई उड़ानें (फ्लाइटराडार24 के आंकड़ों के अनुसार)
यात्रियों की सुरक्षा और रनवे की स्थिति को देखते हुए कई सुबह की उड़ानों को रद्द कर दिया गया है:
आने वाली उड़ानें:
- सुबह 6:35 बजे: चेन्नई से इंडिगो की उड़ान (6E607)
- सुबह 6:45 बजे: दिल्ली से इंडिगो की उड़ान (6E5322)
- सुबह 6:50 बजे: बेंगलुरु से अकासा एयर की उड़ान (QP1311)
जाने वाली उड़ानें:
- सुबह 6:40 बजे: बेंगलुरु के लिए इंडिगो की उड़ान (6E391)
- सुबह 7:20 बजे: वडोदरा के लिए इंडिगो की उड़ान (6E956)
- सुबह 7:25 बजे: दिल्ली के लिए इंडिगो की उड़ान (6E2375)
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें