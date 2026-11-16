महाराष्ट्र: दोस्त संग घूमने गई थी एयर होस्टेस, फिर जंगल में इस हाल में मिली लाश, दीवाली मनाने आई थी घर

शुरुआत में पुलिस को शक था कि हत्या के पीछे लूटपाट की वजह हो सकती है। हालांकि, अभी तक हत्या की असली वजह साफ नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना से पहले वर्षा के साथ कौन-कौन लोग मौजूद थे

महाराष्ट्र से एक बेहद ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां के गोंदिया जिले के बोंद्रानी गांव में एक 35 साल की एयर होस्टेस की हत्या का मामला सामने आया है। महिला का शव वैनगंगा नदी के पास मिला। पुणे की रहने वाली महिला वर्षा तुरकर दीवाली के लिए अपने घर पर आई थी। वहीं 14 नवंबर की शाम वर्षा पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। परिवार से मिली जानकारी के मुताबिक, उनकी पीठ पर चाकू से चार बार वार किया गया था।

दोस्त के साथ गई थी घूमने शुरुआत में पुलिस को शक था कि हत्या के पीछे लूटपाट की वजह हो सकती है। हालांकि, अभी तक हत्या की असली वजह साफ नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना से पहले वर्षा के साथ कौन-कौन लोग मौजूद थे। वर्षा अपनी ढाई साल की बेटी के साथ दिवाली मनाने के लिए किन्ही गांव स्थित अपने मायके गई थीं। 14 नवंबर को वह गोंदिया के रहने वाले अपने दोस्त रितेश अग्रवाल के साथ बोंद्रानी गांव में वैनगंगा नदी के किनारे घूमने गई थीं।

परिवार को ऐसे मिली हमले की खबर 14 नवंबर को शाम करीब 6 बजे रितेश ने वर्षा के जीजा अश्विनी उर्फ पप्पू पटले को फोन किया। अश्विनी नवेगांव खुर्द में रहते हैं। रितेश ने उन्हें बताया कि कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया है और वर्षा को चाकू मार दिया है। उसने यह भी बताया कि हमलावर मौके से भाग गए हैं और वर्षा गंभीर रूप से घायल हैं। फोन आने के बाद अश्विनी और परिवार के दूसरे सदस्य तुरंत मौके पर पहुंचे। वहां उन्होंने वर्षा को खून से लथपथ हालत में पाया। परिवार के लोग उन्हें इलाज के लिए खैरलांजी अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने शाम करीब 7 बजे उनकी जांच की, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

इसके बाद परिवार ने खैरलांजी पुलिस को घटना की जानकारी दी। हालांकि, हत्या बोंद्रानी गांव में हुई थी, जो दवानीवाड़ा पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए खैरलांजी पुलिस ने दवानीवाड़ा पुलिस को मामले की जानकारी दी और दोनों थानों की पुलिस ने आपस में जानकारी साझा की।

पुलिस मामले की कर रही जांच परिवार के मुताबिक, वर्षा रितेश को कॉलेज के दिनों से जानती थीं। साल 2024 में उन्होंने समर सैयद से शादी की थी। इसके बाद वह अपने पति के साथ पुणे में रहने लगी थीं। दोनों की ढाई साल की एक बेटी भी है। घटना के बाद दवानीवाड़ा पुलिस रितेश और वर्षा के जीजा अश्विनी को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। पुलिस उनसे यह जानने की कोशिश कर रही है कि नदी किनारे आखिर क्या हुआ था और वर्षा पर हमला किसने किया। हालांकि, पुलिस ने अभी तक इस मामले में किसी की भूमिका को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।