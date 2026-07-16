सलवार उतारना और स्तन दबाना रेप नहीं, HC की इस बात पर बवाल; अब महिला आयोग ने क्या कहा?

पटना हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए था कि कहा कि महिला की सलवार हटाना और उसके ब्रेस्ट को दबाना 'रेप की कोशिश' साबित करने के लिए काफी नहीं है। इस पर महिला आयोग प्रमुख ने क्या कहा?

देशभर में पटना हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट की कुछ टिप्पणियों पर बहस जारी है। हाईकोर्ट ने अपने कुछ फैसलों में रेप की कोशिश की परिभाषा को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणियां की हैं, जिसे विवादित माना जा रहा है। दरअसल अलग अलग मामलों की सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट दोनों ने ही कहा है कि केवल महिला के सलवार को हटाना या स्तन दबाने को रेप की कोशिश यानी अटेम्प्ट टू रेप नहीं माना जा सकता। हाल ही में इस तरह की टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। अब इस पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष की भी प्रतिक्रिया सामने आई है।

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने बुधवार को कहा है कि यौन अपराधों की परिभाषा तय करते समय अदालतों को सिर्फ शारीरिक शोषण को आधार नहीं बनाना चाहिए, बल्कि पीड़िता की गरिमा, उसकी सहमति और घटना से उसके मन में पैदा हुए भय को भी उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए।

न्याय व्यवस्था से उठ जाएगा विश्वास रहाटकर ने एक बयान में कहा, ''यौन अपराधों की परिभाषा तय करते समय सिर्फ शारीरिक उत्पीड़न नहीं देखा जाना चाहिए। पीड़िता की गरिमा, उसकी सहमति, घटना के समय उसने जो महसूस किया और उसे जिस तरह की मानसिक पीड़ा हुई, उसे भी उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए।'' एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष ने आगे कहा कि न्याय का मकसद सिर्फ कानून की तकनीकी परिभाषा तक सीमित नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, “अगर न्यायिक प्रक्रिया पीड़िता के असल अनुभवों और कानून की मूल भावना को नजरअंदाज कर सिर्फ कानूनी और तकनीकी पहलुओं तक सीमित रह जाएगी, तो न्याय व्यवस्था से जनता का भरोसा ही कमजोर हो जाएगा।''

रहाटकर ने आगे कहा, “यह सच है कि अदालतें कानून और सबूत के आधार पर फैसला सुनाती है, लेकिन अगर 18 सालों तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद भी पीड़िता को यह महसूस न हो कि उसे पूरा न्याय मिला है और यौन अपराध के दोषियों को सजा ही नहीं मिली, तो इससे महिलाओं का अपने ऊपर और न्याय व्यवस्था दोनों पर विश्वास कमजोर हो सकता है।'' महिला आयोग प्रमुख ने कहा कि महिलाओं की गरिमा, उनके शरीर पर उनके अधिकार और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा न्याय व्यवस्था की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा, ''इस संदर्भ में मैं भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत द्वारा अपनाए गए संवेदनशील दृष्टिकोण का स्वागत करती हूं।'' रहाटकर ने विश्वास जताया कि न्याय व्यवस्था आगे भी अधिक संवेदनशील, पीड़िता पर केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करेगी।