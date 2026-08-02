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नाबालिग का हाथ खींचना और सीटी बजाना यौन उत्पीड़न नहीं? मद्रास HC की अहम टिप्पणी

By Shubham Sharma
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यह टिप्पणी मद्रास हाईकोर्ट ने चेन्नई की एक विशेष पॉक्सो अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए 'मंथाई उर्फ मनोगरन' नाम के व्यक्ति की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए की।

Minor Sexual Harassment Madras High Court
नाबालिग का हाथ खींचना और सीटी बजाना यौन उत्पीड़न नहीं? मद्रास HC की अहम टिप्पणी

मद्रास हाई कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण कानूनी अंतर स्पष्ट किया है। अदालत ने माना है कि सीटी बजाने के बाद नाबालिग लड़की का हाथ जबरन खींचना एक अस्वीकार्य और गलत व्यवहार है, लेकिन यह मामला पॉक्सो कानून के तहत 'यौन उत्पीड़न' के दायरे में आता है, न कि 'यौन हमले' के।

यह टिप्पणी मद्रास हाईकोर्ट ने चेन्नई की एक विशेष पॉक्सो अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए 'मंथाई उर्फ मनोगरन' नाम के व्यक्ति की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए की।

क्या था पूरा मामला?

घटना मार्च 2020 की है, जब आरोपी और पीड़ित नाबालिग लड़की एक ही आवासीय परिसर में रहते थे।

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1 मार्च 2020 को जब लड़की अपनी चाची के घर खाना लेने जा रही थी, तब आरोपी ने बालकनी से सीटी बजाकर उसे बुलाया। लड़की द्वारा अनदेखा करने पर आरोपी नीचे आया, उसका हाथ खींचा और "यौन मंशा" के साथ उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया।

लड़की के भागकर अपनी मां को बताने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज हुई। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को यौन हमले का दोषी मानते हुए 3 साल की सश्रम कारावास और 1,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।

हाईकोर्ट की कानूनी व्याख्या: धारा 8 बनाम धारा 11

अपील पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जांच की कि क्या आरोपी की यह हरकत पॉक्सो एक्ट की धारा 8 (यौन हमला) के तहत आती है या धारा 11 (यौन उत्पीड़न) के तहत:

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  • धारा 8 (यौन हमला): गंभीर शारीरिक संपर्क और यौन हमले से संबंधित अपराध (न्यूनतम सजा 3 से 5 साल तक)। कोर्ट ने कहा कि केवल हाथ खींचना यौन हमले के कानूनी घटकों को पूरा नहीं करता।
  • धारा 11 (यौन उत्पीड़न): सीटी बजाना, अभद्र इशारे करना, यौन मंशा से पीछा करना या छूना। कोर्ट ने माना कि आरोपी का आचरण इस धारा के तहत 'यौन उत्पीड़न' की श्रेणी में आता है।

बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें

आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि मुख्य गवाह (पीड़ित लड़की) के बयानों से स्पष्ट है कि आरोपी ने केवल हाथ खींचा था। पूर्व में लड़की के पिता के साथ हुए झगड़े के कारण झूठी शिकायत दर्ज कराने की बात भी कही गई। वकील ने कहा कि अगर आरोप सही भी माने जाएं, तो भी यह मामला धारा 11 (यौन उत्पीड़न) का बनता है, धारा 8 (यौन हमला) का नहीं।

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अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि पीड़िता का बयान पुलिस जांच, मजिस्ट्रेट के समक्ष और ट्रायल कोर्ट में पूरी तरह एक समान और स्थिर रहा है।

सुनवाई के दौरान यह बात भी सामने आई कि 3 साल की सजा के मामलों में ट्रायल कोर्ट आमतौर पर अपील लंबित रहने तक सजा निलंबित कर देती है, लेकिन इस मामले में ऐसी कोई अर्जी न दाखिल होने के कारण आरोपी को जेल में ही रहना पड़ा था।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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