ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सार्वजनिक महाभियोग; 30 अक्टूबर को खरगे के घर विपक्षी नेताओं का जमावड़ा

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को पत्र लिखकर 30 अक्टूबर को दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपने आवास पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए बुलाया है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख नेताओं को पत्र लिखकर शुक्रवार ( 30 अक्तूबर) को दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक विशेष कार्यक्रम के लिए बुलाया है। यह कार्यक्रम खरगे के आधिकारिक आवास 10 राजाजी मार्ग पर दोपहर 3:30 बजे होगा। पत्र में खरगे ने साफ लिखा है कि यह 'CEC के सार्वजनिक महाभियोग' के सिलसिले में बुलाई गई बैठक है और उन्होंने सभी नेताओं से आने की व्यवस्था बनाने की अपील की है।

बता दें कि यह कार्यक्रम कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 'पब्लिक इंपीचमेंट' यानी जनता के सामने महाभियोग जैसा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। कांग्रेस की योजना के मुताबिक, 30 अक्टूबर को खरगे के आवास पर यह कार्यक्रम होगा और फिर 1 नवंबर को रामलीला मैदान में एक बड़ा मार्च और सार्वजनिक बैठक आयोजित की जाएगी। रैली सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी।

यह निमंत्रण उस समय आया, जब दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को साफ कर दिया कि उसने रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली की इजाजत वापस नहीं ली है। पुलिस ने बताया कि कानून-व्यवस्था के दृष्टिकोण से NOC दी गई थी। यह इजाजत जमीन के मालिकाना हक वाली संबंधित अथॉरिटी से पहले से अनुमति मिलने के बाद दी गई थी।17 अक्टूबर को कांग्रेस ने रामलीला मैदान को 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक बुक करने की मांग की थी। इसी मांग से जुड़े पत्र के बाद दिल्ली पुलिस ने अपना रुख साफ किया। कांग्रेस का आरोप रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी उनके कार्यक्रमों में बाधा डाल रहे हैं। पुलिस के इस स्पष्टीकरण के बाद गठबंधन के कार्यक्रम को लेकर अनिश्चितता कुछ हद तक दूर हुई है।