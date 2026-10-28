ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सार्वजनिक महाभियोग; 30 अक्टूबर को खरगे के घर विपक्षी नेताओं का जमावड़ा
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को पत्र लिखकर 30 अक्टूबर को दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपने आवास पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए बुलाया है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख नेताओं को पत्र लिखकर शुक्रवार ( 30 अक्तूबर) को दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक विशेष कार्यक्रम के लिए बुलाया है। यह कार्यक्रम खरगे के आधिकारिक आवास 10 राजाजी मार्ग पर दोपहर 3:30 बजे होगा। पत्र में खरगे ने साफ लिखा है कि यह 'CEC के सार्वजनिक महाभियोग' के सिलसिले में बुलाई गई बैठक है और उन्होंने सभी नेताओं से आने की व्यवस्था बनाने की अपील की है।
बता दें कि यह कार्यक्रम कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 'पब्लिक इंपीचमेंट' यानी जनता के सामने महाभियोग जैसा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। कांग्रेस की योजना के मुताबिक, 30 अक्टूबर को खरगे के आवास पर यह कार्यक्रम होगा और फिर 1 नवंबर को रामलीला मैदान में एक बड़ा मार्च और सार्वजनिक बैठक आयोजित की जाएगी। रैली सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी।
यह निमंत्रण उस समय आया, जब दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को साफ कर दिया कि उसने रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली की इजाजत वापस नहीं ली है। पुलिस ने बताया कि कानून-व्यवस्था के दृष्टिकोण से NOC दी गई थी। यह इजाजत जमीन के मालिकाना हक वाली संबंधित अथॉरिटी से पहले से अनुमति मिलने के बाद दी गई थी।17 अक्टूबर को कांग्रेस ने रामलीला मैदान को 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक बुक करने की मांग की थी। इसी मांग से जुड़े पत्र के बाद दिल्ली पुलिस ने अपना रुख साफ किया। कांग्रेस का आरोप रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी उनके कार्यक्रमों में बाधा डाल रहे हैं। पुलिस के इस स्पष्टीकरण के बाद गठबंधन के कार्यक्रम को लेकर अनिश्चितता कुछ हद तक दूर हुई है।
बता दें कि इंडिया गठबंधन मुख्य रूप से वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त का विरोध कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि इस प्रक्रिया में कई अनियमितताएं हो रही हैं और गरीब, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों के वोटरों के नाम काटने की कोशिश की जा रही है। विपक्षी दल इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। इसके अलावा, विपक्ष ने कथित चुनावी गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से इस्तीफा देने की मांग भी की है। कांग्रेस और अन्य सहयोगी दल मानते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है और CEC पर सवाल उठा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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