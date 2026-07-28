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LIVE: पहले भी होते रहे हैं पेपर लीक, सदन में मंत्री जी ने गिनाए कांग्रेस काल के कांड, बताया- ऐतिहासिक बिल

By Niteesh Kumar
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यह विधेयक वर्ष 2024 के मूल अधिनियम में संशोधन करता है, जिसका उद्देश्य यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, एनटीए जैसी एजेंसियों की ओर से आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और अन्य अनुचित साधनों को रोकना है।

Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 being discussed in the Lok Sabha
लोकसभा में हो रही चर्चा।

Parliament monsoon session LIVE: लोकसभा में मंगलवार को लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा हो रही है। 27 जुलाई को लोकसभा में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की ओर से इसे पेश किया गया। यह विधेयक वर्ष 2024 के मूल अधिनियम में संशोधन करता है, जिसका उद्देश्य यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, एनटीए जैसी एजेंसियों द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और अन्य अनुचित साधनों को रोकना है। हाल के NEET जैसी परीक्षाओं में लीक की घटनाओं के बाद इसे लाया गया है ताकि परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता बढ़ाई जा सके।

इसमें सजा को कठोर किया गया है। व्यक्ति द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग पर कारावास 5 से 10 वर्ष तथा जुर्माना 50 लाख रुपये तक, सेवा प्रदाताओं पर जुर्माना 5 करोड़ रुपये तक और संगठित अपराध में न्यूनतम 7 वर्ष कारावास तथा 10 करोड़ रुपये जुर्माना का प्रावधान है। सेवा प्रदाताओं को 8 वर्ष तक परीक्षा आयोजन से प्रतिबंधित किया जा सकता है। जांच के लिए विशेष टास्क फोर्स, दो महीने में जांच पूरी करने, विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट, तीन महीने में मुकदमा पूरा करने और अपील के लिए सख्त समय सीमा जैसे प्रावधान शामिल हैं। पढ़िए लेटेस्ट अपडेट…

Parliament monsoon session LIVE: पब्लिक एग्ज़ामिनेश संशोधन बिल 2026 पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, 'यह संशोधन कानून को और सख्त बनाने और तेज़ी से न्याय सुनिश्चित करने के लिए लाया जा रहा है, ताकि इन सभी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बढ़े और बहाल हो सके। धारा 10 की उप-धारा 1 में प्रावधान था कि इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को कम से कम 3-5 साल की सज़ा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। आज लाए जा रहे संशोधन के तहत, सज़ा की यही अवधि कम से कम 5-10 साल और जुर्माना 50 लाख रुपये तक कर दिया गया है। 2024 के कानून में, सर्विस प्रोवाइडर के लिए सज़ा 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना थी। अब इसे बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये किया जा रहा है।'

Parliament monsoon session LIVE: पब्लिक एग्ज़ामिनेशन्स संशोधन बिल, 2026 पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, 'यह बिल असल में पहले वाले बिल (पब्लिक एग्ज़ामिनेशन्स प्रिवेंशन ऑफ़ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024) में एक संशोधन है, जिसे भी इसी सरकार ने पेश किया था। न सिर्फ़ पेश किया था बल्कि यह शायद आज़ाद भारत के इतिहास में अपनी तरह का पहला बिल था। पहले वाला बिल और आज का संशोधन, एक तरह से, देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए इस सरकार की गहरी प्रतिबद्धता को फिर से पुष्ट करते हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी के उस संकल्प को भी दोहराता है कि 'भारत माता' के बच्चों के भविष्य के साथ किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। इसलिए, इस बिल को एक तरह से भारतीय संसद के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने वाला कानून कहा जा सकता है।'

Parliament monsoon session LIVE: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विधेयक पर कहा, 'मैंने सभी पार्टियों के नेताओं, कांग्रेस के चीफ व्हिप, समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप, DMK और NCP से बात की और सभी इस बात पर सहमत हुए कि 6 घंटे की चर्चा को 2 घंटे और बढ़ाकर 8 घंटे कर दिया जाए। हम सब इस बात पर सहमत हुए। मैं सदन में यह बात कह रहा हूं कि वेणुगोपाल जी, अगर आपको अतिरिक्त 2 घंटे चाहिए तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। हम मिलकर इस पर फैसला कर सकते हैं। स्पीकर ने अभी कहा है कि इसे एक घंटा और बढ़ाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है...अगर 8 घंटे से भी ज़्यादा समय की जरूरत पड़ी तो हम 10 घंटे की चर्चा के लिए भी तैयार हैं।'

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Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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