LIVE: पहले भी होते रहे हैं पेपर लीक, सदन में मंत्री जी ने गिनाए कांग्रेस काल के कांड, बताया- ऐतिहासिक बिल

यह विधेयक वर्ष 2024 के मूल अधिनियम में संशोधन करता है, जिसका उद्देश्य यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, एनटीए जैसी एजेंसियों की ओर से आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और अन्य अनुचित साधनों को रोकना है।

Parliament monsoon session LIVE: लोकसभा में मंगलवार को लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा हो रही है। 27 जुलाई को लोकसभा में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की ओर से इसे पेश किया गया। यह विधेयक वर्ष 2024 के मूल अधिनियम में संशोधन करता है, जिसका उद्देश्य यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, एनटीए जैसी एजेंसियों द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और अन्य अनुचित साधनों को रोकना है। हाल के NEET जैसी परीक्षाओं में लीक की घटनाओं के बाद इसे लाया गया है ताकि परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता बढ़ाई जा सके।

इसमें सजा को कठोर किया गया है। व्यक्ति द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग पर कारावास 5 से 10 वर्ष तथा जुर्माना 50 लाख रुपये तक, सेवा प्रदाताओं पर जुर्माना 5 करोड़ रुपये तक और संगठित अपराध में न्यूनतम 7 वर्ष कारावास तथा 10 करोड़ रुपये जुर्माना का प्रावधान है। सेवा प्रदाताओं को 8 वर्ष तक परीक्षा आयोजन से प्रतिबंधित किया जा सकता है। जांच के लिए विशेष टास्क फोर्स, दो महीने में जांच पूरी करने, विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट, तीन महीने में मुकदमा पूरा करने और अपील के लिए सख्त समय सीमा जैसे प्रावधान शामिल हैं। पढ़िए लेटेस्ट अपडेट…

Parliament monsoon session LIVE: पब्लिक एग्ज़ामिनेश संशोधन बिल 2026 पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, 'यह संशोधन कानून को और सख्त बनाने और तेज़ी से न्याय सुनिश्चित करने के लिए लाया जा रहा है, ताकि इन सभी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बढ़े और बहाल हो सके। धारा 10 की उप-धारा 1 में प्रावधान था कि इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को कम से कम 3-5 साल की सज़ा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। आज लाए जा रहे संशोधन के तहत, सज़ा की यही अवधि कम से कम 5-10 साल और जुर्माना 50 लाख रुपये तक कर दिया गया है। 2024 के कानून में, सर्विस प्रोवाइडर के लिए सज़ा 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना थी। अब इसे बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये किया जा रहा है।'

Parliament monsoon session LIVE: पब्लिक एग्ज़ामिनेशन्स संशोधन बिल, 2026 पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, 'यह बिल असल में पहले वाले बिल (पब्लिक एग्ज़ामिनेशन्स प्रिवेंशन ऑफ़ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024) में एक संशोधन है, जिसे भी इसी सरकार ने पेश किया था। न सिर्फ़ पेश किया था बल्कि यह शायद आज़ाद भारत के इतिहास में अपनी तरह का पहला बिल था। पहले वाला बिल और आज का संशोधन, एक तरह से, देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए इस सरकार की गहरी प्रतिबद्धता को फिर से पुष्ट करते हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी के उस संकल्प को भी दोहराता है कि 'भारत माता' के बच्चों के भविष्य के साथ किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। इसलिए, इस बिल को एक तरह से भारतीय संसद के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने वाला कानून कहा जा सकता है।'