वाह रे सिस्टम! जवानी में दी थी परीक्षा, रिटायरमेंट की उम्र पार होने पर मिला जॉइनिंग लेटर
अब्दुल मजीद नाम के शख्स को साल 2005 में दी गई केरल PSC परीक्षा का जॉइनिंग लेटर पूरे 21 साल बाद मिला है। हालांकि, उम्र 61 साल होने के कारण अब उनका सरकारी नौकरी का सपना टूट गया है। पढ़ें पूरी खबर।
सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए यह खबर हैरान करने वाली है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया में कुछ महीनों या सालों की देरी हो जाती है, लेकिन केरल के मल्लप्पुरम से एक ऐसा मामला सामने आया है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। यहां एक शख्स को पूरे 21 साल बाद सरकारी नौकरी का जॉइनिंग लेटर मिला है। जिस नौकरी के लिए उन्होंने अपनी जवानी में परीक्षा दी थी, उसका ऑफर अब रिटायरमेंट की उम्र पार करने के बाद आया है। यह पूरा मामला सिस्टम की बड़ी लापरवाही और लेटलतीफी को उजागर करता है।
18 साल तक खाली पड़ा रहा पद
केरल के मल्लप्पुरम जिले के कालिकवु निवासी 61 वर्षीय अब्दुल मजीद इस लालफीताशाही के शिकार हुए हैं। मजीद ने साल 2005 में केरल पब्लिक सर्विस कमीशन (PSC) की तरफ से 'पार्ट-टाइम जूनियर अरबी शिक्षक' (कैटेगरी नंबर 229/2005) के पद के लिए परीक्षा दी थी। उन्होंने यह परीक्षा पास कर ली थी और उनका नाम रैंक लिस्ट में भी आ गया था। यह रैंक लिस्ट तीन साल तक वैध रहने के बाद 2008 में एक्सपायर हो गई थी।
योग्य उम्मीदवारों की कमी के कारण इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा एक पद सालों तक खाली पड़ा रहा। जब अधिकारियों ने हाल ही में इस लंबे समय से खाली पड़े पद को भरने की फाइल दोबारा खोली, तब जाकर मजीद को नियुक्ति पत्र भेजा गया।
हाथ में आया लेटर, फिर भी क्यों टूट गई उम्मीद?
24 अप्रैल 2026 को केरल PSC की तरफ से मजीद को 'एडवाइस मेमो' (नियुक्ति का संदेश) जारी किया गया। करीब दो दशक बाद मिली इस खुशखबरी से मजीद के लिए जश्न का मौका होना चाहिए था, लेकिन लेटर मिलने की टाइमिंग ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया।
सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, 27 मई 2026 को मजीद 60 वर्ष के हो गए हैं। उम्र सीमा पार कर लेने की वजह से अब वे सरकारी सेवा में शामिल होने के लिए अयोग्य हो चुके हैं।
मजीद ने अपनी निराशा जताते हुए कहा, "यह पद 18 साल तक खाली रहा। इस लंबी देरी ने मुझसे मेरा रोजगार छीन लिया। अब मेरी उम्र सीमा पार हो चुकी है, इसलिए नौकरी पाने की कोई संभावना नहीं बची है।"
जन्म तिथि में सुधार की आखिरी आस
नौकरी हाथ से जाते देख मजीद अब एक आखिरी कोशिश में जुटे हैं। उनकी एसएसएलसी (SSLC) सर्टिफिकेट में उनकी जन्म तिथि 27 मई 1966 दर्ज है, लेकिन मजीद का दावा है कि स्कूल रिकॉर्ड में गलती है और उनका वास्तविक जन्म वर्ष 1967 है।
उनका मानना है कि अगर इस तारीख की गलती को सुधार लिया जाए, तो वे कम से कम एक साल तक सरकारी नौकरी करने के योग्य हो सकते हैं। इस अजीबोगरीब मामले में राहत और मदद की उम्मीद लिए मजीद ने केरल के शिक्षा मंत्री और वकील एन. शम्सुद्दीन को याचिकाएं सौंपी हैं। फिलहाल उन्हें अधिकारियों के दखल का इंतजार है।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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