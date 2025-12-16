हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट, सऊदी से लौटते ही गिरफ्तार हुआ अब्दुल; ऐक्शन में पुलिस

संक्षेप: मंगलुरु सिटी पुलिस ने सऊदी अरब से लौटे युवक अब्दुल खादर नेहाद को हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसके अलावा, तलवार लहराते हुए वीडियो पोस्ट करने वाले दो अन्य युवकों को भी हिरासत में लिया गया।

सोशल मीडिया पर भड़काऊ और आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के मामलों में मंगलुरु सिटी पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए एक के बाद एक कार्रवाई की है। हालिया मामलों में विदेश से लौटे एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जबकि वायरल वीडियो में तलवार लहराने के आरोप में दो अन्य युवकों को भी हिरासत में लिया गया है।

सऊदी अरब से लौटते ही गिरफ्तारी मंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार रेड्डी ने सोमवार को बताया कि 27 वर्षीय अब्दुल खादर नेहाद को रविवार को सऊदी अरब से भारत लौटते ही गिरफ्तार किया गया। नेहाद मंगलुरु का ही रहने वाला है और खाड़ी देश में काम करता था। कमिश्नर के अनुसार, बजपे पुलिस ने 11 अक्टूबर को एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर हिंदू धर्म के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक और भड़काऊ पोस्ट किए जाने के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया था। तकनीकी जांच में सामने आया कि यह सामग्री सऊदी अरब से पोस्ट की गई थी और इसके पीछे अब्दुल का हाथ था। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया। रविवार को जैसे ही वह केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर उतरा, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मामले में आगे की जांच जारी है।

तलवार लहराने वाला वीडियो वायरल, दो गिरफ्तार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, एक अन्य मामले में, कावूर पुलिस ने सोशल मीडिया पर तलवार लहराते हुए डांस करने का वीडियो पोस्ट करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आमिर सुहैल (28) और सुरेश (29) के रूप में हुई है, जो दोनों मंगलुरु शहर के निवासी हैं।

पुलिस के मुताबिक, शनिवार को सुरेश ने फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें वह आमिर सुहैल के साथ तलवारें लहराते हुए गाने पर नाचता नजर आ रहा था। मंगलुरु सिटी पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट ने वीडियो के वायरल होते ही इस पर संज्ञान लिया और दोनों आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने तलवारों के साथ-साथ वीडियो अपलोड करने में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं।

सांप्रदायिक मामलों के बाद बढ़ी सख्ती मंगलुरु सिटी पुलिस ने हाल के दिनों में असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। यह कार्रवाई विशेष रूप से अब्दुल रहमान और सुहास शेट्टी की सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील हत्याओं के बाद की जा रही है। पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार रेड्डी पहले ही इस तरह की गतिविधियों को लेकर कड़ी चेतावनी जारी कर चुके हैं।

पहले भी हो चुकी है ऐसी कार्रवाई इससे पहले मुंबई निवासी 56 वर्षीय फेलिक्स एडवर्ड मैथियास को भी सोशल मीडिया पर कथित तौर पर नफरत भरी पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जांच में सामने आया था कि वह भी सऊदी अरब में काम कर रहा था। आरोप है कि मैथियास ने फरवरी 2024 में भगवद् गीता और महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था।