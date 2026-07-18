सोनम वांगचुक को विदेश से भी समर्थन, इस देश में सड़कों पर उतरे लोग, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी

भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक के समर्थन में अमेरिका में भी प्रदर्शन हुए हैं। दो संगठनों ने भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि सरकार को प्रदर्शनकारियों से बात करनी चाहिए। इससे पहले की उनकी उदासीनता किसी की जान ले ले।

Sonam Wangchuk: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए 21 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को अब देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी समर्थन मिल रहा है। शुक्रवार को वाशिंगटन में दो अमेरिकी वकालत समूहों ने भारतीय दूतावास के सामने एक मार्च का आयोजन किया। इसमें उन्होंने सोनम वांगचुक का समर्थन किया और भारत सरकार के खिलाफ नारे बाजी की। ‘हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स’ और टआजादी प्रोजेक्टट नामक इन समहूों ने भारतीय दूतावास के बाहर लगी महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने धरना भी दिया।

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सोनम वांगचुक का समर्थन कर रहे इन लोगों के हाथ में भूख हड़ताल का समर्थन करते हुए प्लेकार्ड थे। इसमें वह केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का आह्वान कर रहे थे। बता दें, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स नामक संगठन ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक खुला खत लिखा था। इसमें उन्होंने सरकार से प्रदर्शनकारियों से बात करने और सोनम वांगचुक की मांगों को पूरा करने की अपील की थी।

भारत सरकार को प्रदर्शनकारियों से बात करना चाहिए- सुनीता प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहीं हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स की कार्यकारी निदेशक सुनीता विश्वनाथ ने सोनम वांगचुक के समर्थन में अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा, "भारत सरकार को अब प्रदर्शनकारियों से मिलना चाहिए। जो भी समस्या है उसको बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। यह काम जल्दी होना चाहिए, इससे पहले की उदासीनता किसी व्यक्ति की जान ले ले।" सुनीता ने कहा कि भारत में जो कुछ भी हो रहा है। पूरी दुनिया की नजर उस पर है। उदासीनता दिखाने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से भी अपील की कि जान को जोखिम में डालना सही नहीं है। उन्होंने कहा, "प्रदर्शनकारियों की चिंताओं को भारत और दुनिया भर में लोगों ने सुना है। उन्हें अपनी मांगों की गंभीरता दिखाने के लिए अपनी सेहत का बलिदान नहीं देना चाहिए।"

प्रधानमंत्री मोदी को लिखा खुला खत बता दें इससे पहले सप्ताह की शुरुआत में इस समूह ने प्रधानमंत्री मोदी को खुला खत लिखा था। इसमें उन्होंने सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि प्रदर्शनकारियों को नजरंदाज नहीं करना चाहिए। खत में लिखा था, "सरकार को प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने परीक्षाओं में जिन कमियों की पहचान की है। उन्हें देखना चाहिए और उसका सार्थक जवाब दिया जाना चाहिए। लोकतंत्र में जवाबदेही के साथ ही प्रक्रिया स्थापित की जा सकती है। सरकार को भी इसका ध्यान रखना चाहिए।"