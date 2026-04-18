राहुल गांधी के आवास तक निकाल रहे थे मार्च, तीन भाजपा सांसद हिरासत में; बांसुरी स्वराज भी शामिल
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आवास तक विरोध मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने शनिवार को तीन भाजपा सांसदों को हिरासत में लिया है। इन सांसदों में बांसुरी स्वराज भी शामिल हैं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आवास तक विरोध मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने शनिवार को तीन भाजपा सांसदों को हिरासत में लिया है। इन सांसदों में बांसुरी स्वराज भी शामिल हैं। भाजपा सांसदों ने यह मार्च लोकसभा में संविधान (131वें संशोधन) विधेयक असफल होने के एक दिन बाद निकाला था। हिरासत में ली गई अन्य सांसदों में रक्षा खड़से और कमलजीत सहरावत समेत कई अन्य महिला नेता शामिल हैं। हालांकि प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी अपने आवास पर नहीं थे। कांग्रेस सांसद तमिलनाडु में एक चुनावी रैली में शामिल होने पहुंचे थे।
हेमा मालिनी और मनोज तिवारी भी हुए प्रदर्शन में शामिल
प्रदर्शनकारियों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की महिला सांसद हेमा मालिनी, कमलजीत सहरावत, बांसुरी स्वराज, मंजू शर्मा और वात्सल्य गुप्ता शामिल थीं। उन्होंने शुक्रवार को लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक के पारित नहीं होने के लिए विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना की और उन पर देश की महिलाओं को अपमानित करने का आरोप लगाया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, भाजपा की दिल्ली इकाई के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे, सांसद मनोज तिवारी और पार्टी की महिला कार्यकर्ता भी इस प्रदर्शन में शामिल हुईं।
पानी की बौछार का इस्तेमाल
अधिकारियों ने बताया कि राहुल गांधी के आवास की ओर बढ़ रही महिला प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। मोती लाल नेहरू मार्ग पर एकत्र प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए हेमा मालिनी ने कहाकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विधेयक पारित कराने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन विपक्षी दलों ने इसे पारित नहीं होने दिया। उन्होंने कहाकि यह हमारे लिए बहुत दुखद दिन है। ऐसा लगता है कि विपक्ष को महिलाओं की शक्ति पर भरोसा नहीं है और वे उन्हें उनके अधिकार नहीं देना चाहते।
विधायिकाओं में 2029 से आरक्षण लागू करने और लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए लाया गया संविधान संशोधन विधेयक सदन में पारित नहीं हो पाया। विधेयक के समर्थन में 298 सांसदों ने मतदान किया, जबकि 230 सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया। विधेयक को पारित होने के लिए 528 सदस्यीय सदन में दो-तिहाई यानी 352 सदस्यों के समर्थन की जरूरत थी।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
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जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
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