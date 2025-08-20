Promotion and Regulation of Online Gaming Bill people lose Rs 20000 cr annually from real money gaming गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का काला सच, सालभर में ₹20,000 करोड़ गंवा देते हैं लोग; सरकार ला रही है सख्त कानून, India News in Hindi - Hindustan
रियल मनी गेमिंग को समाज के लिए एक बड़ा खतरा बताया जा रहा है। सरकार जल्द ही इन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ सख्त कानून बनाने जा रही है। लोकसभा में इससे संबंधित बिल पास हो गया है।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 06:33 PM
गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का काला सच, सालभर में ₹20,000 करोड़ गंवा देते हैं लोग; सरकार ला रही है सख्त कानून

बीते कुछ सालों में ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ने के बाद अब रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स सरकार के लिए नया सिरदर्द बन चुके हैं। देश के करोड़ों युवा इस पर अपने लाखों करोड़ों रुपए गंवा चुके हैं और इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार के एक आधिकारिक सूत्र ने बुधवार को बताया है कि सरकार का अनुमान है कि ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग में हर साल लगभग 45 करोड़ लोग 20,000 करोड़ रुपए से अधिक गंवा देते हैं।

सूत्र के मुताबिक सरकार ने यह निष्कर्ष निकाला है कि ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग समाज के लिए एक बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। सूत्र ने आगे कहा, "एक मोटा अनुमान है कि 45 करोड़ लोग हर साल पैसा गंवाते हैं। लगभग 20,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है।" अब सरकार इस मामले पर एक्शन लेते हुए सख्त कानून लाने जा रही है।

लोकसभा में पास हुआ बिल

बुधवार को विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच लोकसभा में ऑनलाइन खेल संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 ध्वनिमत से पारित हो गया है। विधेयक के प्रावधान का उल्लंघन कर धन-आधारित गेमिंग सेवा उपलब्ध कराने वालों को तीन साल तक की कैद या एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसी तरह नियमों के विपरीत विज्ञापन करने वालों के लिए दो साल तक की कैद या 50 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। विधेयक में मनी बेस्ड गेमिंग में लिप्त पाई जाने वाले लोगों पर कार्रवाई का कार्य राज्य सरकारों को सौंपा गया है।

समाज के लिए गंभीर समस्या

सूत्र ने बातचीत के दौरान कहा, ‘‘पैसों से जुड़ी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियां समाज के लिए गंभीर समस्या बन चुकी हैं। हर सांसद ने इसके दुष्प्रभावों पर चिंता जताई है। गेमिंग उद्योग के एक-तिहाई हिस्से से मिलने वाले राजस्व और समाज कल्याण के बीच में से सरकार ने समाज कल्याण को चुना है।’’ सूत्र ने कहा कि कई ऑनलाइन गेमिंग मंच खुद को ‘कौशल का खेल’ बताकर सट्टेबाजी से अलग दिखाने की कोशिश करते हैं। सूत्र ने कहा, ‘‘जहां तक गेम खेलने वालों का सवाल है तो वो पीड़ित हैं, उन पर कोई दंड नहीं लगेगा। कार्रवाई केवल उन पर होगी जो मंच उपलब्ध कराते हैं या लेन-देन सेवाएं मुहैया कराते हैं।’’

बिल का विरोध भी

इस बीच, मनी-बेस्ड गेमिंग उद्योग से जुड़े संगठनों ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर चिंता जताई है कि यह विधेयक रोजगार सृजित करने वाले इस उभरते उद्योग को समाप्त कर देगा। ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, ई-गेमिंग फेडरेशन और फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स ने इस पत्र में कहा है कि ऑनलाइन स्किल गेमिंग उद्योग का मूल्यांकन दो लाख करोड़ रुपए से अधिक है और इसकी वार्षिक आय 31,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है। गेमिंग संगठनों के मुताबिक यह उद्योग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान करता है और 2028 तक इसके दोगुना हो जाने का अनुमान है।

