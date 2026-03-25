बड़े खिलाड़ी ने नितिन नवीन से की मीटिंग, BJP में हो सकते हैं शामिल; TMC को झटके के आसार

टीएमसी के नेता और पूर्व विधायक अर्घ्य रॉय प्रधान भाजपा में शामिल हो गए। वहीं, GCPA यानी ग्रेटर कूच बिहार पीपुल्स एसोसिएशन गुट से जुड़े और ग्रेटर कूच बिहार आंदोलन के अगुआ में से एक राजबंशी नेता बंशीबदन बर्मन भी यहां पार्टी के राज्य मुख्यालय में भाजपा में शामिल हो गए।

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को जल्द ही बड़े टेनिस खिलाड़ी का साथ मिल सकता है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। खबर है कि पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की है। खास बात है कि पेस राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में करीब 5 साल पहले शामिल हुए थे।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार शाम पेस और नवीन के बीच राजधानी कोलकाता में बैठक हुई थी। उस दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य भी मौजूद थे। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि चर्चाएं चल रहीं हैं पेस जल्द ही दिल्ली में भाजपा का दामन थाम सकते हैं।

TMC में हुए थे शामिल साल 2021 में गोवा में पेस ने टीएमसी ज्वाइन की थी। तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें अपना छोटा भाई भी करार दिया था। हालांकि, टीएमसी ने उस दौरान उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी थी और वह गोवा प्रदेश समिति के भी सदस्य नहीं बने थे। जनवरी 2022 में इस समिति की घोषणा हुई थी, जिसमें 69 सदस्य थे।

टीएमसी के बड़े नेता ने भी छोड़ा साथ मंगलवार को टीएमसी के नेता और पूर्व विधायक अर्घ्य रॉय प्रधान भाजपा में शामिल हो गए। वहीं, GCPA यानी ग्रेटर कूच बिहार पीपुल्स एसोसिएशन गुट से जुड़े और ग्रेटर कूच बिहार आंदोलन के अगुआ में से एक राजबंशी नेता बंशीबदन बर्मन भी यहां पार्टी के राज्य मुख्यालय में भाजपा में शामिल हो गए। इस दौरान बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी मौजूद रहे।

नितिन नवीन की पश्चिम बंगाल में प्लानिंग पीटीआई भाषा के अनुसार, नवीन ने मंगलवार को पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई से कहा कि वह राज्य के हर बूथ के लिए 'सूक्ष्म स्तरीय योजना' के साथ जनता से संपर्क करे। सूत्रों के अनुसार, नवीन ने कोलकाता में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करते हुए, उनसे चुनाव अभियान को तेज करने और उन निर्वाचन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने को कहा, जहां भाजपा 2021 के विधानसभा चुनाव में पिछड़ गई थी।

नवीन मंगलवार को पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां वे पार्टी की चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेंगे और विधानसभा चुनाव के लिए जमीनी रणनीति को अंतिम रूप देंगे। ये चुनाव 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को दो चरणों में होने हैं और इनके नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे।