Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsProgress takes time hard work is essential CJI Surya Kant tells first generation lawyers
प्रगति करने में समय लगता है, कड़ी मेहनत आवश्यक; CJI सूर्यकांत ने पहली पीढ़ी के वकीलों से कहा

प्रगति करने में समय लगता है, कड़ी मेहनत आवश्यक; CJI सूर्यकांत ने पहली पीढ़ी के वकीलों से कहा

संक्षेप:

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि शुरुआत में, जब मैंने इस पेशे को अपनाया, तो पूरी तरह से अनिश्चितता का माहौल था। परिवार में पहली पीढ़ी का वकील होने के नाते, मेरा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था।

Wed, 3 Dec 2025 10:59 PMMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने बुधवार को पहली पीढ़ी के वकीलों को कड़ी मेहनत और धैर्य के माध्यम से विश्वसनीयता बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। प्रधान न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) द्वारा आयोजित ‘‘डब्ल्यूई (कानून में महिला सशक्तीकरण): शक्ति, संघर्ष और सफलता’’ विषय पर एक परिचर्चा को संबोधित कर रहे थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, ‘‘शुरुआत में, जब मैंने इस पेशे को अपनाया, तो पूरी तरह से अनिश्चितता का माहौल था। परिवार में पहली पीढ़ी का वकील होने के नाते, मेरा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था। यह व्यवस्था भी मेरे लिए पूरी तरह से नयी थी। लेकिन जब मैं वकालत पढ़ रहा था, तब मैं एक बहुत ही उत्साही छात्र था तथा इस व्यवस्था और इसके संचालन के तरीके को जानने के लिए मेरे मन में बहुत उत्सुकता थी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे पूरा यकीन था कि तरक्की करने में समय लगता है। मुझे पता था कि कोई जादू नहीं होने वाला है। मैं मानसिक रूप से दृढ़ था और संघर्ष का सामना करने के लिए तैयार था। मैं पहली पीढ़ी के सभी वकीलों से कहना चाहूंगा कि अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत धैर्य, कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता की जरूरत होती है। दुनिया भीड़-भाड़ वाली है, लेकिन आपको अपने लिए जगह बनानी ही होगी।’’

अपना अनुभव साझा करते हुए, न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने कहा कि एलएलबी की डिग्री पूरी करने के बाद उन्हें वकालत शुरू करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके पिता (न्यायमूर्ति ई.एस. वेंकटरमैया) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे, और आपसी सहमति से यह तय किया गया था कि वह दिल्ली में बतौर वकील पंजीकरण नहीं कराएंगी।

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, ‘‘एक कहावत है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगी कि हर सफल महिला के पीछे एक परिवार होता है।’’ न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि कानूनी पेशे में महिला वकीलों की उपस्थिति बनाए रखने के लिए संस्थागत समर्थन बहुत जरूरी है।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें
cji suryakant
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।