पूजा खेडकर के पिता के खिलाफ और बिगड़ा केस, पुलिस ने कोर्ट में क्या-क्या बताया

आईएएस की नौकरी से निकाली गई पूजा खेडकर के परिवार की मुश्किलें कम नहीं हो रहीं। ट्रक क्लीनर के अपहरण केस में पुलिस ने नवी मुंबई कोर्ट में आरोप दायर किए। पुलिस ने इस मामले को महज अपहरण का मामला नहीं बताया।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, मुंबईMon, 6 Oct 2025 06:49 PM
आईएएस की नौकरी से निकाली गई पूजा खेडकर के परिवार की मुश्किलें कम नहीं हो रहीं। ट्रक क्लीनर के अपहरण केस में पुलिस ने नवी मुंबई कोर्ट में आरोप दायर किए। पुलिस ने इस मामले को महज अपहरण का मामला नहीं बताया। बल्कि इसे एक संगठित अपराध बताया है। इसके अलावा सुनवाई के दौरान पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर की एंटीसिपेटरी बेल को लेकर भी चिंता जताई गई। ट्रक क्लीनर केस में दिलीप खेडकर मुख्य आरोपी हैं। इसके अलावा दिलीप खेडकर का नाम सिविल सर्विसेज परीक्षा की अनियमितता के मामले में भी उछल चुका है।

जांचकर्ताओं के मुताबिक दिलीप खेडकर ने मिक्सर ड्राइवर के साथ हिंसा की। इसके अलावा नुकसान को लेकर उसके साथ झगड़ा भी किया। इसके बाद बलपूर्वक ट्रक के क्लीनर प्रहलाद कुमार को अपने साथ ले गए। उन्होंने कहा कि वह क्लीनर को लेकर पुलिस थाने जा रहे हैं। लेकिन उसे पुणे स्थित अपने घर ले गए और वहां अपने बेसमेंट के बंगले में बंद कर दिया। पुलिस अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि यह गहमा-गहमी में उठाया गया कदम नहीं था। बल्कि, उस व्यक्ति को जबरन ले जाया गया और गैरकानूनी ढंग से उसे बंधक बनाया गया।

जांचकर्ताओं ने क्लीनर के फोन की लोकेशन से पता लगाया कि वह पुणे में है। जब पुलिस पहुंची तो वहां पर पूजा खेडकर की मां, मनोरमा ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। आरोप है कि उन्होंने बंगले के गेट पर ताला लगा दिया। इसके अलावा उन्होंने पुलिस के ऊपर कुत्ते छोड़ दिए। काफी विरोध के बावजूद हालांकि पुलिस प्रहलाद कुमार को वहां से निकालने में कामयाब रही। जानकारी के मुताबिक प्रहलाद इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वह बयान भी नहीं दे पा रहा था।

पुलिस ने कोर्ट में यह भी बताया कि वैसे तो दिली और मनोरमा पढ़े-लिखे हैं। पूर्व सरकारी अधिकारी हैं, लेकिन उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है। पुलिस ने बताया कि इससे पहले उनके ऊपर गनप्वॉइंट पर जमीन हथियाने का आरोप है। इसके अलावा उनके सहयोगियों से जुड़े कई मामले भी दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि इन मामलों से जुड़ी डिटेल रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जा चुकी है।

