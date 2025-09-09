Pro Pakistan slogans raised during Eid-e-Milad-un-Nabi in Karnataka Shivamogga ईद मिलाद के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, वीडियो वायरल; कर्नाटक के भद्रावती में तनाव, India News in Hindi - Hindustan
ईद मिलाद के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, वीडियो वायरल; कर्नाटक के भद्रावती में तनाव

शिवमोगा के पुलिस अधीक्षक ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा, ‘मामला सोमवार का है। हम भद्रावती में प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं और इसमें शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। हम पता लगा रहे हैं कि यह घटना कहां और कब हुई।’

Niteesh Kumar भाषाTue, 9 Sep 2025 02:04 PM
कर्नाटक के शिवमोगा जिले में ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए। सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील शहर भद्रावती का यह मामला है। पुलिस के अनुसार, सोमवार रात भद्रावती के ओल्ड टाउन में मुस्लिम संगठन ने यह समारोह आयोजित किया था। वायरल वीडियो में कुछ युवक 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाते दिख रहे हैं। इस घटना ने पहले भी सांप्रदायिक दंगों का गवाह रहे इस जिले के लोगों के बीच चिंता बढ़ा दी है।

शिवमोगा के पुलिस अधीक्षक मिथुन कुमार ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा, 'मामला सोमवार का है। हम भद्रावती में एक प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं और इसमें शामिल लोगों की पहचान कर रहे हैं। हम यह पता लगा रहे हैं कि यह घटना कहां और कब हुई, किसने नारे लगाए, वीडियो की सत्यता क्या है और उसके बाद जांच शुरू करेंगे।’ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि तीन निरीक्षकों के नेतृत्व में पुलिस के 3 दल लोगों की पहचान के लिए गठित किए गए हैं। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, 'हमारे पास ड्रोन, सीसीटीवी और हमारी टीम की ओर से रिकॉर्ड किए गए वीडियो हैं।’

नारे लगाने की मानसिकता की निंदा

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जांच में तथ्य सामने आने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने इस घटना को गंभीरता से लिया है। वहीं, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इस तरह के नारे लगाने की मानसिकता की निंदा की। चिक्कबल्लापुर से भाजपा सांसद सुधाकर ने कहा कि यह घटना दिखाती है कि राज्य में कांग्रेस के शासन में राष्ट्र-विरोधी तत्वों का हौसला बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत दो साल पहले विधान सौध के गलियारों में इसी तरह की नारेबाजी से हुई थी।

