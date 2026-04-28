अब कश्मीर में भी शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के लिए छलका प्यार, दीवार पर दिखा पोस्टर तो शुरू हुई जांच
इस पोस्टर में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम करने की पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की गई है और कश्मीरियों के आत्मनिर्णय के संघर्ष में पाकिस्तान के समर्थन के लिए आभार जताया गया है।
जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले के पुल डोडा इलाके में दीवार पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर के समर्थन का एक ऐसा पोस्टर चिपका दिखा, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान-समर्थक पोस्टर दिखाने वाले इस कथित वीडियो की क्लिप सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई हैं। यह वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है।
वीडियो क्लिप में दिखाया गया है कि 'जम्मू कश्मीर यूथ मूवमेंट' नाम के आजादी-समर्थक संगठन ने यह पोस्टर चिपकाया है। इस पोस्टर में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम करने की पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की गई है और कश्मीरियों के आत्मनिर्णय के संघर्ष में पाकिस्तान के समर्थन के लिए आभार जताया गया है।
वीडियो असली है या AI से बनाया गया
NDTV के मुताबिक, मामले में डोडा पुलिस ने सेक्शन 353(1) BNS के तहत एक FIR (95/2026) दर्ज की है और मामले की जांच कर रही है। डोडा के DSP, कृष्ण रतन ने कहा, "पोस्टरों का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें आपत्तिजनक शब्द हैं, जिनसे आम लोगों के बीच अफ़रा-तफ़री मच सकती है।" पुलिस यह जांच कर रही है कि वीडियो असली है या AI से बनाया गया है। इस घटना के सिलसिले में अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है, क्योंकि पुलिस को अभी तक मौके से वह पोस्टर नहीं मिला है।
वीडियो की जियो-टैग की गई लोकेशन की जांच
रतन ने आगे कहा, "हम पूरी तरह से जांच कर रहे हैं और जल्द ही सच सामने लाएंगे।" पुलिस वीडियो की जियो-टैग की गई लोकेशन की भी जांच कर रही है ताकि उसकी सच्चाई का पता चल सके। जांच जारी है और अधिकारी इस घटना के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।