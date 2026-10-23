कांग्रेस में चल रहा राहुल vs प्रियंका गांधी? BJP का दावा; रेहान वाड्रा का क्यों जिक्र
Priyanka vs Rahul: रेहान ने बताया कि बुधवार शाम को प्रदर्शनी शुरू होने से कुछ घंटे पहले, बीकानेर हाउस प्रबंधन ने उनसे अपनी 105 तस्वीरों में से 74 तस्वीरों को हटाने या बदलने के लिए कहा। जब प्रदर्शनी शुरू हुई, तो वहां केवल 35 तस्वीरें ही बची थीं।
Priyanka vs Rahul: केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने दावा किया है कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के अंदरखाने सब ठीक-ठाक नहीं चल रहा है और पार्टी में फूट पड़ गई है। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने शुक्रवार (23 अक्तूबर) को दावा किया कि कांग्रेस के भीतर भाई बनाम बहन की जंग चल रही है। यानी कांग्रेस में राहुल गांधी vs प्रियंका गांधी वाड्रा की अंदरूनी लड़ाई चल रही है। भाजपा प्रवक्ता ने यह दावा रेहान वाड्रा की बीकानेर हाउस वाली प्रदर्शनी से तस्वीरें हटाए जाने के विवाद पर नेता विपक्ष राहुल गांधी की चुप्पी के आधार पर किया है। इसके साथ ही प्रदीप भंडारी ने सवाल उठाया है कि क्या प्रियंका का अपने भाई से भरोसा उठ गया है? उन्होंने आरोप लगाया कि प्रियंका एक विवाद खड़ा करके अपने बेटे रेहान वाड्रा को 'सॉफ्ट-लॉन्च' करने की कोशिश कर रही हैं।
दरअसल, राहुल गांधी, जो पिछले रविवार को एक निजी यात्रा पर वियतनाम गए हुए हैं, ने अभी तक इस विवाद पर कुछ भी नहीं कहा है। BJP प्रवक्ता ने इसे गांधी भाई-बहनों के बीच खटपट के सबूत के तौर पर पेश किया है। हालांकि, कुछ दिन पहले ही राहुल और प्रियंका ने मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ तगड़ा विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें SIR (मतदाता सूची) में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया गया था।
'कांग्रेस में प्रियंका बनाम राहुल चल रहा'
भंडारी ने सोशल मीडिया एक्स पर शुक्रवार को ट्वीट किया, "प्रियंका वाड्रा की पूरी कोशिश एक विवाद खड़ा करके अपने बेटे को 'सॉफ्ट-लॉन्च' करने की थी। उनका राहुल गांधी से राजनीतिक भरोसा उठ गया है!" उन्होंने आगे लिखा है, "राहुल गांधी, जो वियतनाम से हर मुद्दे पर ट्वीट कर रहे हैं, अब तक रेहान वाड्रा के समर्थन में एक भी ट्वीट नहीं किया है। कांग्रेस में प्रियंका बनाम राहुल चल रहा है!" इससे पहले भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने बीकानेर हाउस के अधिकारियों पर लगाए गए प्रियंका गांधी के आरोपों को 'फर्जी' करार दिया था।
रेहान वाड्रा की प्रदर्शनी को लेकर विवाद क्या है?
दरअसल, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित और नियंत्रित नई दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस में प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा, जो कलाकार एवं फोटोग्राफर हैं, की एक फोटो प्रदर्शनी गुरुवार (22 अक्तूबर) से आयोजित की गई थी। इससे एक दिन पहले बुधवार को रेहान वाड्रा ने आरोप लगाया था कि बीकानेर हाउस प्रबंधन ने उसकी 105 में से 74 तस्वीरों को प्रदर्शनी से हटा दिया है। हटाई गई अधिकांश तस्वीरें दिल्ली में हाल ही में हुए छात्र आंदोलनों से जुड़ी थीं। इस घटनाक्रम के बाद विवाद खड़ा हो गया। हालांकि, इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए बीकानेर हाउस ने कहा कि ये तस्वीरें वहां की नीति के "अनुरूप नहीं" थीं।
प्रियंका ने क्या कहा था?
प्रियंका गांधी ने बीकानेर हाउस के इस कदम को ''बेतुका'' बताते हुए अधिकारियों पर युवाओं की आवाज दबाने का आरोप लगाया था। उन्होंने 'कहा था, ''आज उनके साथ ऐसा हुआ है, कल किसी दूसरे कलाकार के साथ होगा।'' प्रियंका गांधी के इस आरोप पर भंडारी ने पलटवार करते हुए 'एक्स' पर जारी वीडियो संदेश में कहा, ''प्रियंका जी, बेटे को राजनीति में उतारने के दूसरे तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम तिरंगे की आड़ में झूठ बोलना बंद कीजिए।'' उन्होंने कहा, ''बीकानेर हाउस की एक नीति है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी प्रदर्शनी में राजनीतिक सामग्री प्रदर्शित नहीं की जा सकती और ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जाना चाहिए।''
दूसरे तरीके तलाशें प्रियंका
भंडारी ने कहा कि इस मुद्दे पर प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि उनके और राहुल गांधी के बीच राजनीतिक लड़ाई चल रही है। उन्होंने कहा, ''आज सवाल यह उठता है कि क्या प्रियंका गांधी का राहुल गांधी से भरोसा उठ गया है और वह बीकानेर हाउस को लेकर अपने झूठ के सहारे रेहान वाड्रा को राजनीति में उतारने की कोशिश कर रही हैं।'' भंडारी ने कहा कि प्रियंका को अपने बेटे को राजनीति में उतारने के लिए दूसरे तरीके तलाशने चाहिए। वहीं दूसरे भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, ''प्रियंका मम्मी का मिशन अब रेहान वाड्रा को राजनीति में उतारने का है, क्योंकि सोनिया गांधी राहुल गांधी को राजनीति में स्थापित करने में नाकाम रहीं। राहुल ने कांग्रेस को 99 चुनावों में हार दिलाई।''
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।