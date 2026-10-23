कांग्रेस में चल रहा राहुल vs प्रियंका गांधी? BJP का दावा; रेहान वाड्रा का क्यों जिक्र

Priyanka vs Rahul: रेहान ने बताया कि बुधवार शाम को प्रदर्शनी शुरू होने से कुछ घंटे पहले, बीकानेर हाउस प्रबंधन ने उनसे अपनी 105 तस्वीरों में से 74 तस्वीरों को हटाने या बदलने के लिए कहा। जब प्रदर्शनी शुरू हुई, तो वहां केवल 35 तस्वीरें ही बची थीं।

Priyanka vs Rahul: केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने दावा किया है कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के अंदरखाने सब ठीक-ठाक नहीं चल रहा है और पार्टी में फूट पड़ गई है। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने शुक्रवार (23 अक्तूबर) को दावा किया कि कांग्रेस के भीतर भाई बनाम बहन की जंग चल रही है। यानी कांग्रेस में राहुल गांधी vs प्रियंका गांधी वाड्रा की अंदरूनी लड़ाई चल रही है। भाजपा प्रवक्ता ने यह दावा रेहान वाड्रा की बीकानेर हाउस वाली प्रदर्शनी से तस्वीरें हटाए जाने के विवाद पर नेता विपक्ष राहुल गांधी की चुप्पी के आधार पर किया है। इसके साथ ही प्रदीप भंडारी ने सवाल उठाया है कि क्या प्रियंका का अपने भाई से भरोसा उठ गया है? उन्होंने आरोप लगाया कि प्रियंका एक विवाद खड़ा करके अपने बेटे रेहान वाड्रा को 'सॉफ्ट-लॉन्च' करने की कोशिश कर रही हैं।

दरअसल, राहुल गांधी, जो पिछले रविवार को एक निजी यात्रा पर वियतनाम गए हुए हैं, ने अभी तक इस विवाद पर कुछ भी नहीं कहा है। BJP प्रवक्ता ने इसे गांधी भाई-बहनों के बीच खटपट के सबूत के तौर पर पेश किया है। हालांकि, कुछ दिन पहले ही राहुल और प्रियंका ने मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ तगड़ा विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें SIR (मतदाता सूची) में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया गया था।

'कांग्रेस में प्रियंका बनाम राहुल चल रहा' भंडारी ने सोशल मीडिया एक्स पर शुक्रवार को ट्वीट किया, "प्रियंका वाड्रा की पूरी कोशिश एक विवाद खड़ा करके अपने बेटे को 'सॉफ्ट-लॉन्च' करने की थी। उनका राहुल गांधी से राजनीतिक भरोसा उठ गया है!" उन्होंने आगे लिखा है, "राहुल गांधी, जो वियतनाम से हर मुद्दे पर ट्वीट कर रहे हैं, अब तक रेहान वाड्रा के समर्थन में एक भी ट्वीट नहीं किया है। कांग्रेस में प्रियंका बनाम राहुल चल रहा है!" इससे पहले भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने बीकानेर हाउस के अधिकारियों पर लगाए गए प्रियंका गांधी के आरोपों को 'फर्जी' करार दिया था।

रेहान वाड्रा की प्रदर्शनी को लेकर विवाद क्या है? दरअसल, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित और नियंत्रित नई दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस में प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा, जो कलाकार एवं फोटोग्राफर हैं, की एक फोटो प्रदर्शनी गुरुवार (22 अक्तूबर) से आयोजित की गई थी। इससे एक दिन पहले बुधवार को रेहान वाड्रा ने आरोप लगाया था कि बीकानेर हाउस प्रबंधन ने उसकी 105 में से 74 तस्वीरों को प्रदर्शनी से हटा दिया है। हटाई गई अधिकांश तस्वीरें दिल्ली में हाल ही में हुए छात्र आंदोलनों से जुड़ी थीं। इस घटनाक्रम के बाद विवाद खड़ा हो गया। हालांकि, इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए बीकानेर हाउस ने कहा कि ये तस्वीरें वहां की नीति के "अनुरूप नहीं" थीं।

प्रियंका ने क्या कहा था? प्रियंका गांधी ने बीकानेर हाउस के इस कदम को ''बेतुका'' बताते हुए अधिकारियों पर युवाओं की आवाज दबाने का आरोप लगाया था। उन्होंने 'कहा था, ''आज उनके साथ ऐसा हुआ है, कल किसी दूसरे कलाकार के साथ होगा।'' प्रियंका गांधी के इस आरोप पर भंडारी ने पलटवार करते हुए 'एक्स' पर जारी वीडियो संदेश में कहा, ''प्रियंका जी, बेटे को राजनीति में उतारने के दूसरे तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम तिरंगे की आड़ में झूठ बोलना बंद कीजिए।'' उन्होंने कहा, ''बीकानेर हाउस की एक नीति है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी प्रदर्शनी में राजनीतिक सामग्री प्रदर्शित नहीं की जा सकती और ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जाना चाहिए।''