डिंपल यादव ने कहा कि भाजपा शासन में छात्रों पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘दिल्ली में पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ और जैसा आप कह रहे हैं, बिहार में छात्रों के खिलाफ एके-47 का इस्तेमाल किया गया।’

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग की निंदा की है। प्रदर्शनकारी छात्रों को डराने-धमकाने की कार्रवाई को लेकर दोनों ने केंद्र की भाजपा सरकार पर सोमवार को तीखा हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा, 'एके-47, पेलेट गन! क्या ये आतंकवादी हैं? बिहार और बंगाल में छात्रों के खिलाफ फिर से FIR दर्ज की गई हैं। सरकार अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आ रही है।'

प्रियंका गांधी ने प्रदर्शन में शामिल छात्राओं के परिवारों को धमकाए जाने पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा, 'मैंने सुना है कि कई लड़कियों के माता-पिता से पूछताछ की जा रही है कि उन्होंने अपनी बेटियों को प्रदर्शन में क्यों भेजा। इसका क्या मतलब है? क्या भारत में लड़कियां विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं ले सकतीं?'

बीजेपी सरकार पर खूब बरसीं डिंपल यादव सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि भाजपा शासन में छात्रों पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा, 'दिल्ली में पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ और जैसा आप कह रहे हैं, बिहार में छात्रों के खिलाफ एके-47 का इस्तेमाल किया गया। यह बेहद निंदनीय है। भाजपा सरकार में लोगों की आजादी की भावना को कुचला जा रहा है।' यह बयान ऐसे समय आया है जब कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में परीक्षा प्रश्नपत्र लीक के विरोध में कई सप्ताह से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों को उस समय राष्ट्रीय स्तर पर अधिक ध्यान मिला जब सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जंतर-मंतर पर अनशन पर बैठे।

संसद चलो मार्च के दौरान पुलिस का लाठीचार्ज 20 जुलाई को आयोजित संसद चलो मार्च के दौरान पुलिस की ओर से भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। मामला शांत ना होने पर बाद में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और रविवार को प्रह्लाद जोशी ने नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में पदभार संभाला। इस बीच, सोमवार को संसद परिसर में विपक्षी दलों ने प्रदर्शन करते हुए 20 जुलाई के छात्र आंदोलन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाबदेही तय करने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग की।