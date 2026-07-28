Gen Z का भरोसा जीतना है तो कैमरा नहीं, दिल का एंगल बदलिए; प्रियंका गांधी की पीएम मोदी को नसीहत
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को लोकसभा में कहाकि अगर सरकार ‘जेन जी’ का भरोसा वापस जीतना चाहती है तो प्रधानमंत्री को ‘कैमरे का ऐंगल’ नहीं, बल्कि ‘दिल का ऐंगल’ भी बदलना पड़ेगा।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहाकि उन्हें अपने सलाहकार बदल देने चाहिए। अगर सरकार ‘जेन जी’ का भरोसा वापस जीतना चाहती है तो प्रधानमंत्री को ‘कैमरे का ऐंगल’ नहीं, बल्कि ‘दिल का ऐंगल’ भी बदलना पड़ेगा। उन्होंने लोकसभा में लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहाकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इसका जवाब देना चाहिए कि किसके आदेश पर छात्रों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था।
प्रधानमंत्री पर कटाक्ष
प्रियंका गांधी ने कहाकि तत्कालीन शिक्षा मंत्री (धर्मेंद्र प्रधान) ने शर्मनाक परिस्थितियों में इस्तीफा दिया, लेकिन संसद परिसर में सत्तापक्ष के सांसदों ने उनका सुपरस्टार की तरह स्वागत किया। उन्होंने सवाल किया कि सरकार को आखिर किस बात का अहंकार है? प्रियंका गांधी ने कहाकि प्रधानमंत्री को अपने सलाहकार बदल देने चाहिए। शायद वह असलियत से दूर जा चुके हैं। नयी-नयी समितियों से कुछ नहीं होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा, अगर ‘जेन जी’ का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो कैमरे के ऐंगल बदलने से कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री को कैमरे का नहीं, दिल का ऐंगल बदलना पड़ेगा।
पैलेट गन के इस्तेमाल पर सवाल
इससे पहले कांग्रेस सांसद ने सवाल किया कि क्या हमारे छात्र आतंकवादी हैं? प्रियंका ने कहाकि देश की जनता सरकार से जवाबदेही मांग रही है, लेकिन उसे जवाब नहीं मिल रहा है। उन्होंने 20 जुलाई को दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर किये गए बल प्रयोग का उल्लेख करते हुए सवाल किया कि आंसू गैस के गोले छोड़ने, लाठीचार्ज करने और पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए। केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य ने कहा कि यह देश सांसदों की जागीर नहीं, बल्कि जनता की अमानत है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वह जनता के सवालों का जवाब दे।
शिक्षा व्यवस्था में गंभीर खामियां
प्रियंका गांधी ने दावा किया कि आज युवाओं को लगने लगा है कि मेहनत से ज्यादा बेईमानी मायने रखती है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर कहाकि इसमें गंभीर खामियां हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और परिवार कर्ज लेकर पढ़ाई करा रहे हैं। प्रियंका ने आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में 152 पेपर लीक हुए, लेकिन किसी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस सांसद ने कहा कि शिक्षा प्रणाली खुद विफल हो चुकी है। कांग्रेस नेता ने नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी का हवाला देते हुए एक टिप्पणी की, जिस पर सत्तापक्ष ने तीखा विरोध दर्ज कराया।
किरेन रिजिूजू की आपत्ति
इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने आपत्ति जताते हुए कहा कि नये शिक्षा मंत्री के संबंध में की गई टिप्पणी चरित्र हनन है और बिना सत्यापन के इस तरह के आरोप लगाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि प्रियंका गांधी अपने आरोपों को सत्यापित नहीं कर सकतीं तो उन्हें सदन से क्षमा मांगनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि बिना तथ्यों के इस तरह की बातें सदन में नहीं कही जानी चाहिए। वहीं, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि प्रियंका गांधी वाद्रा इस तरह कोई भी आरोप लगाकर बच नहीं सकतीं। उन्होंने मांग की कि कांग्रेस सांसद सदन से माफी मांगें और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।