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प्रियंका गांधी ने नए शिक्षा मंत्री पर ऐसा क्या कहा कि लोकसभा में छिड़ गया हंगामा, रिजिजू करने लगे माफी की मांग

By Devendra Kasyap
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के नए शिक्षा मंत्री पर दिए गए बयान से लोकसभा में जोरदार हंगामा छिड़ गया। सत्तापक्ष के सदस्यों ने जोर-जोर से विरोध किया, जबकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रियंका के बयान को चरित्र हनन करार देते हुए इसे रिकॉर्ड से हटाने और माफी मांगने की मांग की।

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के नए शिक्षा मंत्री पर दिए गए बयान से मंगलवार को लोकसभा में भारी हंगामा हो गया। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जबकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रियंका के बयान को चरित्र हनन करार देते हुए इसे रिकॉर्ड से हटाने और माफी मांगने की मांग की। बता दें कि प्रियंका ने कहा था कि प्रधानमंत्री ने नया शिक्षा मंत्री के तौर पर एक ऐसे व्यक्ति को चुना, जिसने एक गर्भवती रेप पीड़िता के दोषियों की रिहाई पर सहमति व्यक्त की। इस पर स्पीकर की नसीहत देते हुए कहा कि बिना तथ्यों के ऐसे बयान न दें। वहीं, शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि प्रियंका के बयान को कार्यवाही से हटाए जाएं।

प्रियंका गांधी ने सदन में सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस सरकार ने रोजगार पैदा करने वाले सभी क्षेत्रों को लगातार कमजोर किया है। पेपर लीक से करोड़ों छात्र प्रभावित हुए, लेकिन किसी को भी सजा नहीं हुई। शिक्षण संस्थाओं में संघ के प्रचारकों को भर-भरकर उन्हें खोखला बना दिया गया। एनटीए बनाकर परीक्षा प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। हर साल शिक्षा बजट की हिस्सेदारी घटती चली गई। शिक्षा बजट उससे भी कम है, जितना पूंजीपतियों के लोन माफ किए गए हैं। उन्होंने पूछा कि सरकार की प्राथमिकता क्या है?

उन्होंने आगे कहा कि देश के युवाओं का भरोसा इस सिस्टम से टूट चुका है। भरोसा बनाने के लिए उसी सिस्टम से जवाब नहीं ढूंढा जा सकता। उसके दायरे से बाहर निकलकर ठोस प्रयास करने पड़ते हैं। प्रियंका ने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री ने शर्मनाक परिस्थितियों में इस्तीफा दिया, लेकिन संसद में उनका स्वागत ऐसे किया गया जैसे कोई सुपरस्टार पहुंचा हो। उन्होंने कहा कि जब उनको मुकुट पहनाया जा रहा था, महाराष्ट्र का एक परिवार अपनी बेटी के सुसाइड का मातम मना रहा था। जहां शर्म होनी चाहिए, वहां बेशर्मी से स्वागत कराया जा रहा है। कोई आप पर कैसे यकीन करे।

इस दौरान प्रियंका ने नए शिक्षा मंत्री के चयन पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना, जिसने एक गर्भवती रेप पीड़िता के दोषियों की रिहाई पर सहमति व्यक्त की थी। इस बयान पर स्पीकर ने उन्हें टोका और सत्तापक्ष के सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आपत्ति जताते हुए कहा कि प्रियंका गांधी ने नए शिक्षा मंत्री पर जो टिप्पणी की, वह एक तरीके से चरित्र हनन है। हम ऐसी बातों की उम्मीद नहीं करते। इसे रिकॉर्ड से हटाया जाए। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न करें। संसद में डिबेट के स्तर को न गिराएं। जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर यह बात ऑथेंटिकेट नहीं कर सकतीं तो माफी मांगनी चाहिए।

इससे पहले प्रियंका ने आरएमएल अस्पताल का जिक्र करते हुए कहा कि वे वहां गए थे, जहां घायल छात्रों का इलाज चल रहा था। उनसे कुछ समय पहले स्वास्थ्य मंत्री भी वहां गए थे। जब तक वे पहुंचे, उस लड़की की मां नेताओं के आने-जाने से गुस्से में थी। उसने कहा कि धन्यवाद आप आए हैं, लेकिन हमें किसी से नहीं मिलना। पीड़ा से उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने कहा कि वह भी आए, जिन्होंने मेरी बेटी का ये हाल किया। मेरी बेटी की बलि चढ़ गई, लेकिन उसे कुछ भी हो जाए, मैं लड़ूंगी।

प्रियंका ने कहा कि शायद उन्हें यहां खड़े होकर सबके सामने ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन उस मां की इजाजत लिए बिना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पूछना चाहती हैं कि क्या जरूरत थी उन पर आंसू गैस, लाठियां चलवाने की, लड़कियों के कपड़े फाड़ने की, बच्चियों को जलील करने की। क्या वे आतंकी थे? जवाब दीजिए। किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन चलाने का? प्रधानमंत्री ने दिया या गृह मंत्री ने? सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरा देश पूछ रहा है। आपकी जिम्मेदारी बनती है, जवाब दीजिए। क्यों डरते हैं आप नौजवानों से, उनकी आवाज से?

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Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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