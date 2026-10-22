'3 साल के काम को एक कोने में रख दिया', एग्जीबिशन से हटाई गईं तस्वीरें तो छलका प्रियंका गांधी के बेटे रेहान का दर्द

दिल्ली में प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने आरोप लगाया है कि बीकानेर हाउस प्रशासन ने उनकी सोलो एग्जीबिशन ‘नो आइडिया इज फाइनल’ शुरू होने से ठीक पहले दिल्ली में हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों की कई तस्वीरें हटवा दीं।

कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की फोटो प्रदर्शनी से पहले एक बड़ा विवाद सामने आया है। दिल्ली के बिकानेर हाउस में होने वाले रेहान वाड्रा की फोटो प्रदर्शनी से 70 से ज्यादा तस्वीरें हटा दी गईं। आरोप है कि, जिन तस्वीरों को हटाईं गईं, उनमें दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों की तस्वीरें भी शामिल थीं। रेहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उनकी सोलो एग्जीबिशन ‘नो आइडिया इज फाइनल’ में पहले 100 से ज्यादा तस्वीरें थीं। अब करीब 30 के आसपास बची हैं। इस पूरे विवाद पर रेहान ने कई सवाल उठाए हैं।

70 तस्वीरें हटाने का आरोप दिल्ली में प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने आरोप लगाया है कि बीकानेर हाउस प्रशासन ने उनकी सोलो एग्जीबिशन ‘नो आइडिया इज फाइनल’ शुरू होने से ठीक पहले दिल्ली में हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों की कई तस्वीरें हटवा दीं। न्यूज एजेंसी से बातचीत में रेहान ने तस्वीरें हटाए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि किसी भी आर्ट हाउस की ऐसी नीति नहीं होनी चाहिए, जिसमें राजनीतिक विषयों से जुड़ी आर्ट्स को जगह न दी जाए। उनके मुताबिक, ज्यादातर कला किसी न किसी रूप में राजनीति से जुड़ी होती है। ऐसे में कोई कला संस्थान यह नहीं कह सकता कि वहां राजनीतिक विषयों से जुड़ी तस्वीरों को दिखाने की अनुमति नहीं है।

रेहान ने उठाए ये सवाल रेहान ने कहा कि यह उनका अपना नजरिया है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर तस्वीरों को लेकर कोई परेशानी थी, तो प्रशासन को प्रदर्शनी से एक हफ्ते पहले ही इसकी जानकारी दे देनी चाहिए थी। उन्होंने बताया कि 15 अक्टूबर को ही उन्होंने तस्वीरों को लगाने की योजना प्रशासन के साथ साझा की थी और उस पर जवाब भी मिला था। रेहान के मुताबिक, इसके बावजूद प्रदर्शनी से ठीक एक दिन पहले प्रशासन ने कहा कि वह तस्वीरों को लगाने की योजना देख नहीं पाया था। इस पर रेहान ने सवाल उठाया कि अगर प्रशासन को योजना नहीं मिली थी, तो उसने छह दिन पहले ही उन्हें इसकी जानकारी क्यों नहीं दी और दोबारा भेजने के लिए क्यों नहीं कहा।

उन्होंने कहा, “आप मुझे मेरी प्रदर्शनी शुरू होने से ठीक चार घंटे पहले बता रहे हैं कि आपने तस्वीरों को लगाने की योजना नहीं देखी। अब मुझे 70 तस्वीरें हटानी हैं। मैं ऐसे में क्या करूं?”

मामले पर भड़कीं प्रियंका गांधी वहीं इस पूरे मामले पर प्रियंका गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि, "जब सत्ता में बैठा कोई व्यक्ति किसी दूसरे की अभिव्यक्ति से डरने लगता है, तो उसे शायद पता नहीं होता, लेकिन वह उसी ताकत को खो चुका होता है जिसे वह बचाने की कोशिश कर रहा है। तुम सच के साथ खड़े रहो, और हर खूबसूरत चीज खुद-ब-खुद तुम्हारे पास आ जाएगी. मुझे तुम पर गर्व है, और हमेशा रहेगा।"