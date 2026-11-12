उनके झूठ पर वो सालों तक चुप रहीं, उन्हें भी तो सच कहने का अधिकार; BJP-RSS पर क्यों भड़कीं प्रियंका गांधी?
प्रियंका ने कहा कि उनकी मां जो कुछ स्पष्ट करना चाहती थीं या जिस विषय पर अपना दृष्टिकोण रखना चाहती थीं, उन्होंने उसे अपनी किताब में दर्ज कर दिया है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का अपना नजरिया और अपनी अपनी कहानी होती है।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार (12 नवंबर) को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने उनकी मां और कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के बारे में हमेशा झूठ फैलाए हैं और अब जब वह अपने संस्मरण के जरिये अपनी बात रख रही हैं, तो उसे झूठा बताया जा रहा है। उन्होंने सोनिया गांधी की हाल ही में प्रकाशित संस्मरण पर भाजपा की प्रतिक्रिया को लेकर यह टिप्पणी की। बीजेपी द्वारा सोनिया गांधी की किताब 'बिलोंगिंग: अ जर्नी ऑफ लव' की आलोचना किए जाने पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए प्रियंका ने कहा कि सोनिया गांधी ने अपने खिलाफ गढ़ी गई कहानियों और आरोपों के बावजूद सालों तक चुप्पी साधे रखी लेकिन अब जब वह अपनी कहानी बता रही हैं तो यह उनका अधिकार है।
केरलम के वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, ''भारत में मेरी मां के जीवन के अधिकांश समय में भाजपा, आरएसएस और कई अन्य लोगों ने उनके बारे में मनगढ़ंत बातें कही हैं। उन्होंने झूठ फैलाए, कहानियां गढ़ीं और पूरी तरह से ऐसी बातें बना दीं, जिनका कोई आधार नहीं था। वह अब तक चुप रही हैं। अब वह अपनी कहानी बता रही हैं। उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है।'' प्रियंका ने कहा, ''वे इतने लंबे समय से मेरी मां के बारे में झूठ बोलते रहे। अब वह सच बता रही हैं। जाहिर है कि वे उनकी बातों को झूठा ही कहेंगे। वे और क्या कह सकते हैं? खैर, मुझे खुशी है कि वे उनकी किताब पढ़ रहे हैं।''
भाजपा के क्या आरोप थे?
भाजपा ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण में 1975 में आपातकाल लागू किए जाने को उचित ठहराने की कोशिश की है और 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में अपने दिवंगत पति और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को क्लीन चिट दी है। भाजपा ने यह भी कहा कि सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग : ए जर्नी ऑफ लव' का नाम 'व्हाइटवॉशिंग' (दाग धोने की कोशिश) होना चाहिए था।
हर व्यक्ति का अपना निजी दृष्टिकोण
प्रियंका ने कहा कि उनकी मां जो कुछ स्पष्ट करना चाहती थीं या जिस विषय पर अपना दृष्टिकोण रखना चाहती थीं, उन्होंने उसे अपनी किताब में दर्ज कर दिया है। उन्होंने कहा, ''हर व्यक्ति का अपना निजी दृष्टिकोण और अपनी कहानी होती है, है कि नहीं?'' प्रियंका ने आगे कहा कि बीजेपी द्वारा उनकी मां की बातों को खारिज करना कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि वे पहले भी उनकी आलोचना करते रहे हैं। बता दें कि सोनिया गांधी की किताब मंगलवार को रिलीज की गई है। इसमें दी गई बातों को लेकर मिली-जुली (सकारात्मक और नकारात्मक) प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।