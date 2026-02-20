Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

गौरव गोगोई के बच्चों को तो बख्श दो, प्रियंका गांधी बोलीं- केवल ध्रुवीकरण की राजनीति जानते हैं सरमा

Feb 20, 2026 01:05 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

गौरव गोगोई पर हिमंता बिस्वा सरमा के आरपों को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्हें कम से कम बच्चों और किसी के परिवार को नहीं घसीटना चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरमा केवल ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं।

गौरव गोगोई के बच्चों को तो बख्श दो, प्रियंका गांधी बोलीं- केवल ध्रुवीकरण की राजनीति जानते हैं सरमा

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाद्रा ने पार्टी की असम इकाई के अध्यक्ष गौरव गोगोई पर पाकिस्तान के साथ कथित संबंधों को लेकर मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा द्वारा आरोप लगाए जाने की आलोचना करते हुए कहा कि उनके परिवार और बच्चों को इसमें घसीटना 'गलत राजनीति' है। गुवाहाटी के बाहरी इलाके सोनपुर स्थित 'जुबीन खेत्र' में दिवंगत गायक जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद प्रियंका ने कहा कि जुबीन 'राजनीति से ऊपर' थे और उन्होंने जीवन भर प्रेम का संदेश फैलाया।

'जुबीन खेत्र' वह स्थान है जहां पर जुबीन का अंतिम संस्कार किया गया था। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई पर कथित पाकिस्तानी संबंधों को लेकर शर्मा के बार-बार किए जा रहे हमलों के बारे में पूछे जाने पर प्रियंका ने कहा, "राजनीति में दो तरह के नेता होते हैं - एक जो सकारात्मक राजनीति करते हैं और दूसरे जो ध्रुवीकरण करते हैं। गौरव गोगोई प्रेम की राजनीति कर रहे हैं।'

ये भी पढ़ें:यह तो खतरनाक ट्रेंड है, CM हिमंता से जुड़े केस में क्यों बिदक पड़े CJI सूर्यकांत

उन्होंने जोर देकर कहा कि गोगोई "एक सकारात्मक व्यक्ति हैं और राजनीति में सकारात्मकता लाना चाहते हैं।" कांग्रेस नेता ने कहा, 'इसीलिए उन पर ऐसे हमले हो रहे हैं। असम के लोग यह समझते हैं। लेकिन गौरव और उनके परिवार पर हमले गलत राजनीति है। किसी को भी (राजनीतिक नेता के) परिवार और बच्चों पर हमला नहीं करना चाहिए।'

ये भी पढ़ें:असम चुनाव से पहले 'पाकिस्तान फाइल्स', नीच हरकत बोल CM हिमंता पर उखड़े गौरव गोगोई

वायनाड की सांसद ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री को ऐसी राजनीति करने के बजाय राज्य के उन युवाओं और महिलाओं के बारे में बात करनी चाहिए जो नौकरी की तलाश में हैं। उन्होंने पत्रकारों से कहा, 'आप देख रहे हैं कि कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। यह राज्य की जनता के साथ सरासर विश्वासघात है।'

ये भी पढ़ें:असम में आसान नहीं होगी कांग्रेस की राह, BJP ने सेट किया 18% का टारगेट

सुबह 'जुबीन खेत्र' जाने के बारे में प्रियंका ने कहा कि वह गायक को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां गई थीं, न कि इस पर कोई राजनीति करने के लिए। उन्होंने आगे कहा, 'जुबीन गर्ग राजनीति से ऊपर थे। उनका अंत्येष्टि स्थल एक पवित्र स्थान होना चाहिए और इसका इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं किया जाना चाहिए।'

एक दिन पहले ही प्रियंका गांधी ने असम विधानसभा चुनाव के लिए हिमंता बिस्वा सरमा की सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया है। सभा को संबोधित करते हुए एपीसीसी अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा कि प्रियंका गांधी असम की जनता की भावनाओं को समझ चुकी हैं और उन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी का नेतृत्व करने की विशेष जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कितनी गंभीर है और पार्टी निर्णायक राजनीतिक लड़ाई के लिए तैयार है।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

और पढ़ें
priyanka gandhi vadra Himanta Biswa Sarma
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।