भावुक हूं, 10-12 साल से...; धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या बोलीं प्रियंका गांधी

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि आज वह भावुक हैं। क्योंकि वह पिछले 10-12 सालों से लगातार यह सोच रही थीं कि आखिर देश का युवा कब जागेगा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि यह एक बदलाव की शुरुआत है।

Priyanka Gandhi reaction to Dharmendra Pradhan: भाजपा सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन भी खत्म हो चुका है। अब इस आंदोलन और मोदी सरकार के मंत्री के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने प्रधान के इस्तीफे का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार को भारत के युवाओं और छात्रों के आगे ''झुकने के लिए मजबूर'' होना पड़ा है। उन्होंने इस घटनाक्रम को भारत के युवाओं की जीत करार दिया।

कांग्रेस महासचिव ने कहा कि राहुल गांधी छात्रों के हितों के लिए पिछले कई सालों से प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सुनी तो वह भावुक हो गईं। वाड्रा ने कहा, "जब मैंने यह खबर सुनी तो मैं वास्तव में बहुत खुश हुई। मैं भावुक हो गई थी क्योंकि पिछले 10 से 12 सालों से मैं यही सोच रही थी कि हम कब जागेंगे? हमारे युवा कब समझेंगे कि हमारे देश के साथ क्या किया जा रहा है और ये लोग इसे किस तरह बर्बाद कर रहे हैं?'' उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, "आज मैं बहुत खुश हूं कि भारत के युवाओं और छात्रों ने यह लड़ाई बहादुरी से लड़ी और जीत हासिल की है।"

देश के युवाओं ने मामला अपने हाथ में लेना शुरू किया है।- प्रियंका गांधी कांग्रेस सांसद वाड्रा ने कहा कि देश के छात्रों ने अब मामलों को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया है और साबित कर दिया है कि “अगर आप सही के लिए खड़े होते हैं तो हर सही सोच रखने वाला भारतीय, संविधान में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति और स्वतंत्रता संग्राम का सम्मान करने वाला हर व्यक्ति आपके साथ खड़ा होगा।” उन्होंने कहा कि छात्रों ने यह भी दिखाया है कि महात्मा गांधी की तरह तमाम मुश्किलों के बावजूद अगर कोई "अहिंसक तरीके से, सच्चाई के साथ और दिल में साहस रखकर" खड़ा होता है तो वह सफल होगा, चाहे सामने कोई भी हो।