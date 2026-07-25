भावुक हूं, 10-12 साल से...; धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या बोलीं प्रियंका गांधी
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि आज वह भावुक हैं। क्योंकि वह पिछले 10-12 सालों से लगातार यह सोच रही थीं कि आखिर देश का युवा कब जागेगा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि यह एक बदलाव की शुरुआत है।
Priyanka Gandhi reaction to Dharmendra Pradhan: भाजपा सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन भी खत्म हो चुका है। अब इस आंदोलन और मोदी सरकार के मंत्री के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने प्रधान के इस्तीफे का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार को भारत के युवाओं और छात्रों के आगे ''झुकने के लिए मजबूर'' होना पड़ा है। उन्होंने इस घटनाक्रम को भारत के युवाओं की जीत करार दिया।
कांग्रेस महासचिव ने कहा कि राहुल गांधी छात्रों के हितों के लिए पिछले कई सालों से प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सुनी तो वह भावुक हो गईं। वाड्रा ने कहा, "जब मैंने यह खबर सुनी तो मैं वास्तव में बहुत खुश हुई। मैं भावुक हो गई थी क्योंकि पिछले 10 से 12 सालों से मैं यही सोच रही थी कि हम कब जागेंगे? हमारे युवा कब समझेंगे कि हमारे देश के साथ क्या किया जा रहा है और ये लोग इसे किस तरह बर्बाद कर रहे हैं?'' उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, "आज मैं बहुत खुश हूं कि भारत के युवाओं और छात्रों ने यह लड़ाई बहादुरी से लड़ी और जीत हासिल की है।"
देश के युवाओं ने मामला अपने हाथ में लेना शुरू किया है।- प्रियंका गांधी
कांग्रेस सांसद वाड्रा ने कहा कि देश के छात्रों ने अब मामलों को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया है और साबित कर दिया है कि “अगर आप सही के लिए खड़े होते हैं तो हर सही सोच रखने वाला भारतीय, संविधान में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति और स्वतंत्रता संग्राम का सम्मान करने वाला हर व्यक्ति आपके साथ खड़ा होगा।” उन्होंने कहा कि छात्रों ने यह भी दिखाया है कि महात्मा गांधी की तरह तमाम मुश्किलों के बावजूद अगर कोई "अहिंसक तरीके से, सच्चाई के साथ और दिल में साहस रखकर" खड़ा होता है तो वह सफल होगा, चाहे सामने कोई भी हो।
आपको बता दें, पिछले एक महीने से ज्यादा समय से दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का आज समापन हो गया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ-साथ सरकार ने कॉकरोचों की बाकी दो मांगों को भी स्वीकार कर लिया। इसके तहत 20 जुलाई को हुए प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा के लिए छात्रों के ऊपर कोई केस दर्ज नहीं होगा। दूसरी तरफ सरकार नीट पेपर लीक की वजह से आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजानों को एक-एक करोड़ रुपए का मुआवजा भी देगी। सरकार द्वारा इन मांगों को मानने के बाद सीजेपी ने आंदोलन को समाप्त कर दिया।
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लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें