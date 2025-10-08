केरल की 'क्यूटी पाई' से मिलीं प्रियंका गांधी, आलिया भट्ट से क्यों मांगी माफी? देखें वीडियो

प्रियंका ने इस दौरे के दौरान डेयरी फार्म के संचालकों और स्थानीय किसानों से बातचीत की। उन्होंने डेयरी उद्योग की चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा की, साथ ही किसानों के कल्याण के लिए कांग्रेस की प्रतिबद्धता दोहराई।

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को केरल के कोडेंचेरी स्थित एक डेयरी फार्म का दौरा किया, जहां उन्होंने किसानों से मुलाकात की और उनकी परेशानियों को सुना। इस दौरान एक दिलचस्प वाकया तब हुआ जब प्रियंका की मुलाकात एक गाय से हुई, जिसका नाम “आलिया भट्ट” था।

प्रियंका गांधी ने इस मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, “कोडेंचेरी के एक प्यारे परिवार द्वारा चलाए जा रहे डेयरी फार्म में कुछ डेयरी किसानों से मुलाकात की (और एक गाय से भी मिली जिसका नाम आलिया भट्ट था!! आलिया भट्ट जी से क्षमा चाहूंगी, लेकिन वह वाकई बहुत क्यूटी पाई थी!)” उन्होंने इस पोस्ट में बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को टैग भी किया।

हालांकि, प्रियंका गांधी ने इस हल्के-फुल्के पल के साथ-साथ डेयरी किसानों की गंभीर समस्याओं पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, “दुर्भाग्यवश डेयरी किसान कई तरह की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं और कई अपनी आजीविका चलाने में असमर्थ हैं। मैं संबंधित मंत्रालय को पत्र लिखकर इन मुद्दों से अवगत कराऊंगी। इनमें पशु चिकित्सा दवाओं की बढ़ी हुई लागत, पर्याप्त बीमा कवर की कमी और गुणवत्तापूर्ण चारा प्राप्त करने में कठिनाई जैसे मुद्दे शामिल हैं।”