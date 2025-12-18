भाई का काम कर दिया और बहन का… प्रियंका गांधी से नितिन गडकरी ने ली चुटकी; खुद बनाकर क्या खिलाया?
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान ही केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से ‘अपॉइंटमेंट’ (मुलाकात के लिए समय) मांग लिया और कहा कि महीनों से अप्वाइंटमेंट मांग रही हूं, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। इस पर गडकरी ने कभी भी मिलने की बात कही। इसके कुछ देर बाद ही संसद भवन स्थित मंत्री के कार्यालय में कांग्रेस सांसद ने उनसे मुलाकात की और अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड से जुड़े कुछ मुद्दे उनके समक्ष रखे।
जब संसद भवन के मंत्री दफ्तर में दोनों नेता मिले तो वहां का माहौल बहुत हल्का था। दोनों ने हंसी-मजाक किए। इस दौरान गडकरी की तरफ से चावल से बने कुछ खास व्यंजन भी प्रियंका गांधी को खिलाया गया। दरअसल, केंद्रीय मंत्री गडकरी ने YouTube वीडियो देखकर चावल की एक डिश बनाई थी। इसलिए आज उनके ऑफिस आने वाले सभी लोगों को चटनी के साथ चावल की वह डिश परोसी गई जो गोल-गोल आकार में थे। जब प्रियंका गांधी उनसे मिलने आईं, तो गडकरी ने ज़ोर देकर कहा कि वह डिश ज़रूर चखें। प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी गडकरी से मिलने गए थे। दोनों नेताओं ने गडकरी के साथ गडकरी के बनाए व्यंजन का लुत्फ उठाया।
केरल की छह सड़क परियोजना पर चर्चा
इस मुलाकात के दौरान प्रियंका गांधी ने केरल से गुज़रने वाले छह सड़क प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की। इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ प्रोजेक्ट केरल सरकार के तहत हैं, इसलिए केंद्र सरकार उन्हें नहीं संभाल सकती लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह बाकी प्रोजेक्ट्स को देखेंगे। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ।
राहुल का जिक्र कर गडकरी ने ली चुटकी
इसी दौरान मंत्रीजी ने प्रियंका गांधी से भाई राहुल की चुटकी ले ली और मजाक में कहा, "भाई का काम कर दिया, बहन का नहीं करूंगा तो आप बोलेंगे कि नहीं किया।" यह सुनकर प्रियंका गांधी और कमरे में मौजूद दूसरे लोग हंसने लगे। दरअसल, प्रियंका गांधी से कुछ दिन पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रियंका गांधी के छोटे भाई राहुल गांधी ने भी अपने निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली की कुछ सड़कों के बारे में नितिन गडकरी से मिलकर चर्चा की थी।
दरवाजा हमेशा खुला रहता है
बता दें कि इससे पहले, कांग्रेस महासचिव ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान चंडीगढ़-शिमला राजमार्ग से संबंधित पूरक प्रश्न पूछते हुए इस बात का उल्लेख किया कि वह गत जून महीने से अपने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर गडकरी से मिलने का समय मांग रही हैं। उन्होंने कहा, ‘‘जून से मिलने का समय मांग रही हूं, कृपया समय दीजिए।’’ गडकरी ने कहा कि वह कभी भी उनसे मिल सकती हैं, क्योंकि उनका दरवाजा हमेशा खुला रहता है। उन्होंने कहा, ‘‘आप प्रश्नकाल के बाद आ जाइए। आप कभी भी आ जाइए, दरवाजा हमेशा खुला रहता है। अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है।’’ इसके बाद प्रियंका गांधी ने गडकरी से उनके संसद भवन स्थित कार्यालय में मुलाकात की। (एजेंसी इनपुट्स के साथ)