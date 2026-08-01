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BSNL का मोबाइल नेटवर्क ठीक करवा दीजिए, प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिखा पत्र

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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वायनाड से लोकसभा सदस्य प्रियंका गांधी ने कहा कि बीएसएनएल की नेटवर्क क्वालिटी मैनेटमेंट टीम ने सर्वे किया। इसमें इन क्षेत्रों में 2जी, 3जी और 4जी मोबाइल नेटवर्क बेहद कमजोर या पूरी तरह नदारद पाया गया।

Priyanka Gandhi Letter to jyotiraditya Scindia requesting improvement BSNL service Wayanad
प्रियंका गांधी वाड्रा।

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखा है। उन्होंने वायनाड जिले विशेषकर थालास्सेरी-बावली राजमार्ग के हिस्सों में बीएसएनएल मोबाइल नेटवर्क सेवा में सुधार करने की मांग रखी है। वाड्रा ने शनिवार को केंद्रीय मंत्री को लिखे पत्र में थालास्सेरी-बावली राजमार्ग पर पेरिया-35 व पेरिया-34 के बीच और वायनाड के अन्य नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में BSNL मोबाइल सेवा उपलब्ध कराने की मांग की।

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वायनाड से लोकसभा सदस्य प्रियंका गांधी ने कहा कि बीएसएनएल की नेटवर्क क्वालिटी मैनेटमेंट टीम के सर्वे में इन क्षेत्रों में 2जी, 3जी और 4जी मोबाइल नेटवर्क बेहद कमजोर या पूरी तरह नदारद पाया गया। उन्होंने कहा कि सर्वे में थालाप्पुझा-थाविनहाल मार्ग पर भी नेटवर्क संबंधी समस्याएं सामने आईं। उन्होंने कहा कि केरल का एकमात्र आकांक्षी जिला वायनाड केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। राज्य की सबसे बड़ी जनजातीय आबादी वाला जिला है, ऐसे में यहां भरोसेमंद मोबाइल नेटवर्क बेहद जरूरी है।

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प्रियंका गांधी ने अपने पत्र में क्या कहा

प्रियंका गांधी ने कहा कि भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं की आशंका को देखते हुए आपात स्थिति में निर्बाध मोबाइल सेवा, बचाव एवं राहत कार्यों के लिए सेल ऑन व्हील्स यूनिट्स की भी तैनाती की जानी चाहिए। दूसरी ओर, देशभर के 200 से अधिक वर्तमान और पूर्व कुलपतियों व शिक्षाविदों ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को खुला पत्र लिखा है। इसमें आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी. कामकोटि के खिलाफ उनकी टिप्पणी पर आपत्ति जताई गई है और किसी शिक्षाविद पर बयान देते समय सावधानी बरतने की अपील की है।

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प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को लोक परीक्षा संशोधन विधेयक, 2026 पर लोकसभा में चर्चा में भाग लिया था। उन्होंने प्रो. कामकोटी का नाम लिए बिना उन पर तंज कसा था और कहा था कि सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एक नई समिति गठित की है, जिसमें गौमूत्र के विशेषज्ञ को भी रखा गया है। वाड्रा के इस बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस सांसद को लिखे पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले देशभर के 215 शिक्षाविदों ने कहा कि प्रो. कामकोटि का अकादमिक करियर और शिक्षा के क्षेत्र में उनका लंबा योगदान रहा है। उनके कार्यों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। उन्होंने गुजारिश की है कि किसी भी शिक्षाविद् पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करते समय तथ्यों और गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए।

Niteesh Kumar

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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