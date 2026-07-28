देश के नौजवानों से क्यों डरती है सरकार ? पैलेट गन, आंसू गैस की क्या जरूरत थी, प्रियंका गांधी के सवाल
प्रियंका गांधी ने मंगलवार को लोकसभा में चर्चा के दौरान मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद ने पूछा कि क्या यह सरकार देश के नौजवानों से डरती है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन और आंसू गैस के इस्तेमाल की क्या जरूरत थी?
प्रियंका गांधी ने मंगलवार को लोकसभा में चर्चा के दौरान मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद ने पूछा कि क्या यह सरकार देश के नौजवानों से डरती है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन और आंसू गैस के इस्तेमाल की क्या जरूरत थी? उन्होंने कहाकि क्या छात्र आतंकवादी थे? प्रियंका गांधी ने लोकसभा में लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पूछना चाहती हूं कि छात्रों पर आंसू गैस छोड़ने और लाठियां चलवाने की क्या जरूरत थी।
किसने दिया आदेश?
प्रियंका गांधी ने आगे पूछा कि आखिर किसने पैलेट गन चलाने का आदेश दिया था। कांग्रेस नेता ने आगे कहाकि हमारी शिक्षा व्यवस्था में कुछ समय से बहुत खामियां आ गई हैं। बच्चों पर जो दबाव डाला जाता है उसकी वजह से सैकड़ों बच्चों ने आत्महत्या कर ली और उससे भी ज्यादा बच्चे अवसाद में डूब रहे हैं। उन्होंने कहाकि इस सरकार ने रोजगार पैदा करने वाले सभी सेक्टर को लगातार कमजोर किया है। परीक्षा प्रणाली ही फेल हो गई है। पिछले दशक में 152 बार पेपर लीक हुए हैं। करोड़ों छात्र इससे प्रभावित हुए हैं लेकिन एक भी दोषी या पेपर लीक माफिया को सजा नहीं दी गई है।
जबरदस्ती बनाया गया एनटीए
लोकसभा में बोलते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहाकि उन्होंने हमारे शिक्षा सिस्टम में आरएसएस प्रचारकों को भरकर उसे खोखला बना दिया है। उन्होंने जबरदस्ती एनटीए को बनवाकर सिस्टम का केंद्रीकरण करके उसे और भी उलझा दिया है। देश के कुल बजट में शिक्षा बजट की हिस्सेदारी हर साल बढ़ाने के बजाय घटती जा रही है।
नए शिक्षा मंत्री पर भी निशाना
प्रियंका गांधी ने इस दौरान नए शिक्षा मंत्री बनाए गए प्रहलाद जोशी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहाकि प्रधानमंत्री ने एक नए शिक्षा मंत्री को नियुक्त किया है, एक ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने गर्भवती महिला के साथ बलात्कार के दोषियों की रिहाई पर सहमति और खुशी भी जताई थी। हालांकि इस पर आपत्ति जताते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहाकि यह संसद के भीतर चरित्र हनन के बराबर है और हम ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं करते। इन बयानों को रिकॉर्ड से हटा दिया जाना चाहिए। दूसरी बात, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें सदन से माफी मांगनी चाहिए।
प्रहलाद जोशी की प्रतिक्रिया
वहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहाकि प्रियंका जी को अपने बयानों को प्रमाणित करना चाहिए था। फैलाई जा रही गलत सूचना के संबंध में कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या कोई कुछ भी कह सकता है और इससे बच सकता है? मैं इन आरोपों का खंडन करता हूं। उन्हें निष्कासित किया जाना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।