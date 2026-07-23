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यस और नो... आपने धर्मेंद्र प्रधान से पूछा, वो इस्तीफ़ा कब दे रहे हैं? पत्रकारों पर क्यों भड़क उठीं प्रियंका गांधी

By Pramod Praveen
पीटीआई, नई दिल्ली
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छात्रों के प्रदर्शन को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि वह 'मंगल ग्रह पर पहुंचने' का श्रेय लेते हैं, इसलिए अब उन्हें अपनी कार्रवाइयों की जिम्मेदारी लेनी होगी।

कांग्रेस सांसद और महासचिव प्रियंका गांधी आज (गुरुवार, 23 जुलाई को) एक अलग अंदाज में दिखीं। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद संसद परिसर में प्रियंका गांधी ने मीडिया के सवालों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पत्रकारों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि मीडिया सरकार के जाल में फंसा हुआ है और केवल वही सवाल पूछता है जो सरकार उनसे पूछवाना चाहती है। प्रियंका गांधी ने उनसे सवाल पूछ रहे पत्रकारों से उलटे पूछा कि क्या उन्होंने कभी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से उनके इस्तीफे को लेकर कोई सवाल किया है?

प्रियंका गांधी ने देश में चल रहे छात्र आंदोलन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पूरे देश का युवा सड़कों पर है, लेकिन प्रधानमंत्री सदन में नहीं आ रहे हैं। उन्होंने मीडिया पर भड़कते हुए कहा कि उनसे यह पूछने के बजाय कि 'सदन क्यों नहीं चल रहा', यह पूछा जाना चाहिए कि छात्रों की मांगों का क्या हुआ और उनके लिए क्या किया जा रहा है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा और मीडिया से पूछा कि क्या उन्होंने गृह मंत्री से सवाल किया कि छात्रों पर लाठियां क्यों चलवाई गईं?

तभी दूंगी आपके सवालों का जवाब

इतना ही नहीं प्रियंका गांधी ने घायल बच्चों के अस्पतालों में होने, इंटरनेट सस्पेंड करने और छात्रों पर NSA (रासुका) लगाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने आक्रामक लहजे में पूछा कि क्या ये छात्र 'आतंकवादी' हैं जो उन पर ऐसी कार्रवाई की गई है? प्रियंका गांधी ने अंत में दो-टूक शब्दों में कहा कि जब मीडिया सरकार के मंत्रियों से ये कड़े सवाल पूछेगा, तभी वह उनके सवालों का जवाब देंगी।

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'वह कमजोर और कायर हैं'

छात्रों के प्रदर्शन को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि वह 'मंगल ग्रह पर पहुंचने' का श्रेय लेते हैं, इसलिए अब उन्हें अपनी कार्रवाइयों की जिम्मेदारी लेनी होगी। संवाददाताओं से बातचीत में प्रियंका ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि उन्हें बच्चों की परवाह है, जबकि कल रात ही उन्होंने उन पर 'आंसू गैस छुड़वाई और पिटवाया।' उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, ''क्या आपने कभी हमारे लोकतंत्र के इतिहास में देखा है कि सत्तारूढ़ खेमे के सांसद बाहर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हों। यह कितने सत्रों से चल रहा है और वे संसद सत्र नहीं चला पा रहे हैं। बाहर क्या हो रहा है। वह कमजोर और कायर हैं।''

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''क्या हम लोकतंत्र में रह रहे हैं?"

मध्य दिल्ली के कुछ इलाकों में इंटरनेट बंद होने की खबरों के बारे में पूछे जाने पर प्रियंका गांधी ने कहा, ''क्या हम लोकतंत्र में रह रहे हैं? जरा सोचिए, बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं...उन्होंने इंटरनेट काट दिया है, वे क्या कर रहे हैं? छात्र आतंकवादी नहीं हैं। उनके माता-पिता परेशान होंगे, उनके परिवार परेशान होंगे, वे किसी से संपर्क नहीं कर सकते। वे उन पर आंसूगैस छोड़ रहे हैं, उन्हें पीट रहे हैं। यह किस तरह का लोकतंत्र है।''

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'वही हैं जो लोगों को पिटवा रहे हैं'

उन्होंने कहा, ''वही हैं जो लोगों को पिटवा रहे हैं। उनकी नाक के नीचे 152 पेपर लीक हुए हैं और एक भी व्यक्ति दोषी साबित नहीं हुआ। कौन जिम्मेदार है? अगर मोदी जी हमारे मंगल ग्रह पर पहुंचने के लिए जिम्मेदार हैं, अगर मोदी जी हर उस कामयाबी के लिए जिम्मेदार हैं जो एक भारतीय हासिल करता है, चाहे वह ओलंपिक हो या एशियन गेम्स, तो आज जो हो रहा है उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार हैं।''प्रियंका ने कहा, ''मोदी जी हमारे युवाओं को यह महसूस कराने के लिए जिम्मेदार हैं कि उनका कोई भविष्य नहीं है, मोदी जी जिम्मेदार हैं अगर हमारे बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया है और उन पर आंसू गैस छोड़ी है और उन पर लाठीचार्ज करवाया है। अगर उनमें से किसी एक को भी कुछ होता है तो यह उनकी जिम्मेदारी है।''

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Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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