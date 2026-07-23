यस और नो... आपने धर्मेंद्र प्रधान से पूछा, वो इस्तीफ़ा कब दे रहे हैं? पत्रकारों पर क्यों भड़क उठीं प्रियंका गांधी

छात्रों के प्रदर्शन को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि वह 'मंगल ग्रह पर पहुंचने' का श्रेय लेते हैं, इसलिए अब उन्हें अपनी कार्रवाइयों की जिम्मेदारी लेनी होगी।

कांग्रेस सांसद और महासचिव प्रियंका गांधी आज (गुरुवार, 23 जुलाई को) एक अलग अंदाज में दिखीं। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद संसद परिसर में प्रियंका गांधी ने मीडिया के सवालों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पत्रकारों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि मीडिया सरकार के जाल में फंसा हुआ है और केवल वही सवाल पूछता है जो सरकार उनसे पूछवाना चाहती है। प्रियंका गांधी ने उनसे सवाल पूछ रहे पत्रकारों से उलटे पूछा कि क्या उन्होंने कभी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से उनके इस्तीफे को लेकर कोई सवाल किया है?

प्रियंका गांधी ने देश में चल रहे छात्र आंदोलन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पूरे देश का युवा सड़कों पर है, लेकिन प्रधानमंत्री सदन में नहीं आ रहे हैं। उन्होंने मीडिया पर भड़कते हुए कहा कि उनसे यह पूछने के बजाय कि 'सदन क्यों नहीं चल रहा', यह पूछा जाना चाहिए कि छात्रों की मांगों का क्या हुआ और उनके लिए क्या किया जा रहा है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा और मीडिया से पूछा कि क्या उन्होंने गृह मंत्री से सवाल किया कि छात्रों पर लाठियां क्यों चलवाई गईं?

तभी दूंगी आपके सवालों का जवाब इतना ही नहीं प्रियंका गांधी ने घायल बच्चों के अस्पतालों में होने, इंटरनेट सस्पेंड करने और छात्रों पर NSA (रासुका) लगाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने आक्रामक लहजे में पूछा कि क्या ये छात्र 'आतंकवादी' हैं जो उन पर ऐसी कार्रवाई की गई है? प्रियंका गांधी ने अंत में दो-टूक शब्दों में कहा कि जब मीडिया सरकार के मंत्रियों से ये कड़े सवाल पूछेगा, तभी वह उनके सवालों का जवाब देंगी।

'वह कमजोर और कायर हैं' छात्रों के प्रदर्शन को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि वह 'मंगल ग्रह पर पहुंचने' का श्रेय लेते हैं, इसलिए अब उन्हें अपनी कार्रवाइयों की जिम्मेदारी लेनी होगी। संवाददाताओं से बातचीत में प्रियंका ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि उन्हें बच्चों की परवाह है, जबकि कल रात ही उन्होंने उन पर 'आंसू गैस छुड़वाई और पिटवाया।' उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, ''क्या आपने कभी हमारे लोकतंत्र के इतिहास में देखा है कि सत्तारूढ़ खेमे के सांसद बाहर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हों। यह कितने सत्रों से चल रहा है और वे संसद सत्र नहीं चला पा रहे हैं। बाहर क्या हो रहा है। वह कमजोर और कायर हैं।''

''क्या हम लोकतंत्र में रह रहे हैं?" मध्य दिल्ली के कुछ इलाकों में इंटरनेट बंद होने की खबरों के बारे में पूछे जाने पर प्रियंका गांधी ने कहा, ''क्या हम लोकतंत्र में रह रहे हैं? जरा सोचिए, बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं...उन्होंने इंटरनेट काट दिया है, वे क्या कर रहे हैं? छात्र आतंकवादी नहीं हैं। उनके माता-पिता परेशान होंगे, उनके परिवार परेशान होंगे, वे किसी से संपर्क नहीं कर सकते। वे उन पर आंसूगैस छोड़ रहे हैं, उन्हें पीट रहे हैं। यह किस तरह का लोकतंत्र है।''