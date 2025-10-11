Priyanka Gandhi demands PM to clarify position on no entry for women journalists in Muttaqi PC मुत्तकी की PC में महिला पत्रकारों की नो एंट्री पर स्थिति साफ करें PM, प्रियंका गांधी की मांग, India News in Hindi - Hindustan
मुत्तकी की PC में महिला पत्रकारों की नो एंट्री पर स्थिति साफ करें PM, प्रियंका गांधी की मांग

प्रियंका वाड्रा ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री जी, कृपया तालिबान के प्रतिनिधि की भारत यात्रा के दौरान आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को बाहर रखने पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 10:28 AM
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की भारत यात्रा के दौरान महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर रखना अत्यंत आपत्तिजनक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

आपको बता दें कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को इजाजत नहीं देने को लेकर शुक्रवार को सियासी घमासान मचा रहा और विपक्षी दलों ने इस पर सवाल उठाये कि सरकार ने इसकी इजाजत किस स्थिति में दी। अब विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग रहे हैं।

प्रियंका वाड्रा ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में शनिवार को कहा "प्रधानमंत्री जी, कृपया तालिबान के प्रतिनिधि की भारत यात्रा के दौरान आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को बाहर रखने पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें।"

उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को लेकर भी सवाल पूछा और कहा "यदि महिलाओं के अधिकारों के प्रति आपकी मान्यता एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक अपनी सुविधानुसार दिखावा मात्र नहीं है तो फिर भारत की कुछ सबसे सक्षम महिलाओं का अपमान हमारे देश में कैसे होने दिया गया, जबकि महिलाएं ही इसकी रीढ़ और गौरव हैं।"

आपको बता दें कि मुत्तकी की शुक्रवार को यहां हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की महिला पत्रकारों को इज़ाज़त नहीं दी गयी जिसके बाद राजनीति गरमा गई।

