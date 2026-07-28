आप नाराज हो रहे हैं, प्रियंका गांधी ने बीच भाषण में किससे की एक बार मुस्कुराने की अपील; लगे ठहाके
प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में कुछ समय से बहुत खामियां आ गई हैं, बच्चों पर जो दबाव डाला जाता है उसकी वजह से सैकड़ों बच्चों ने आत्महत्या कर ली और उससे भी ज्यादा बच्चे अवसाद में डूब रहे हैं।
लोकसभा में लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पर आज (मंगलवार, 28 जुलाई को) चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस सांसद और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला बोला और राजधानी दिल्ली में पिछले हफ्ते छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में पीएम से सवाल पूछे। उन्होंने दो टूक कहा, "मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पूछना चाहती हूं कि छात्रों पर आंसू गैस छोड़ने और लाठियां चलवाने की क्या जरूरत थी, किसने पैलेट गन चलाने का आदेश दिया था?" उन्होंने कहा कि छात्रों पर पड़ी हर लाठी सरकार की साख पर पड़ी है।
वायनाड से पहली बार सांसद चुनी गईं प्रियंका ने कहा कि इस सरकार को अपनी अकड़ का इलाज कराना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, बल्कि अपने दिल का एंगल बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं का भरोसा इस सिस्टम से टूट चुका है। भरोसे को बनाने के लिए उसी सिस्टम से जवाब नहीं ढूंढा जा सकता बल्कि उस दायरे से बाहर निकल ठोस प्रयास करना पड़ता है। प्रियंका ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने शर्मनाक परिस्थितियों में इस्तीफा दिया, लेकिन उनका संसद में कल ऐसा स्वागत किया गया जैसे कोई सुपरस्टार पहुंचा हो। कल जब उनको मुकुट पहनाया जा रहा था, तब उसी वक्त महाराष्ट्र का एक परिवार अपनी बेटी की आत्महत्या का शोक मना रहा था।
नए शिक्षा मंत्री पर तंज, हंगामा
प्रियंका ने कहा कि जहां शर्म होनी चाहिए, वहां बेशर्मी से स्वागत कराया जा रहा था। इसके बाद उन्होंने नए शिक्षा मंत्री पर भी तंज कसा। प्रियंका गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने नए शिक्षा मंत्री के तौर पर एक ऐसे व्यक्ति को चुना, जिसने एक गर्भवती रेप पीड़िता के दोषियों की रिहाई पर सहमति व्यक्त की है। इस पर स्पीकर ने उन्हें टोका और कहा कि जो तथ्यपरक हैं उसकी ही बातें करें। प्रियंका की इस टिप्पणी पर सत्ता पक्ष हंगामा करने लगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस पर आपत्ति जताते हुए प्रियंका गांधी से माफी मंगवाने की मांग करने लगे। उन्होंने इस नए शिक्षा मंत्री का चरित्र हनन बताया और उनकी टिप्पणी को रिकॉर्ड से हटाने की मांग की।
नई कमेटी में एक गौमूत्र के विशेषज्ञ
बाद में स्पीकर ओम बिरला ने मामले को संभालते हुए प्रियंका गांधी से अपील की कि विवादित बातें या जो बिल से संबंधित नहीं है, उस पर बात न करें। इसके बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि आज हम इस सदन में ऐसे संशोधन पर डिबेट कर रहे हैं, जो 2024 में पारित हो चुका है लेकिन जबसे यह पारित हुआ है, तबसे एक भी आरोपी को सजा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को अपने सलाहकार बदलने चाहिए। नई कमेटियां बनाने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि राधाकृष्णन कमेटी भी बनी थी लेकिन उसकी एक भी सिफारिश लागू नहीं की गई। प्रियंका ने कहा कि ये जो नई कमेटी बनी है, उसमें तो एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता। इस बात पर सदन में ठहाके लगने लगे और सदन का माहौल हल्का हो गया।
आप मुझसे आज नाराज हो रहे
इसके बाद प्रियंका गांधी ने स्पीकर की तरफ मुखातिब होकर कहा, "आप मुझसे आज नाराज हो रहे हैं सर। एक बार मुस्कुरा दीजिए।" इस पर स्पीकर बिरला भी हंस पड़े और सदन में फिर ठहाके लगने लगे। इसके बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का रिकॉर्ड पहले से ही खराब है। कल का ही उदाहरण देख लीजिए। कल की सुनवाई में सीबीआई का वकील पेश ही नहीं हुआ। प्रियंका ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि उफन्हें कैमरे का एंगल नहीं दिल का एंगल बदलना होगा। उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ बर्बरता हुई है, इसे स्वीकार कीजिए। अगर देश का युवा निराश हो गया, उसकी उम्मीद टूट गई तो वह भारत की हार होगी।
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।