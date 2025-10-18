महाराष्ट्र वाली गलती मत दोहराओ, तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार घोषित करो; उद्धव सेना की सलाह
संक्षेप: शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने की मांग की, ताकि महाराष्ट्र जैसी सीट बंटवारे और उम्मीदवार चयन की गलतियां बिहार में न दोहराई जाएं।
बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी एक "बेहद लोकप्रिय उम्मीदवार" हैं और उनकी अगुवाई में महागठबंधन को मजबूती मिलेगी। साथ ही, प्रियंका ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे और उम्मीदवार चयन में हुई गलतियों को बिहार में दोहराए जाने के खिलाफ चेतावनी दी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान दो चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को होगा, जबकि परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।
शुक्रवार को समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "महाराष्ट्र चुनाव में जो गलतियां हुईं, जैसे कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार की घोषणा न करना, साथ ही तीन गठबंधन सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे और उम्मीदवार चयन को लेकर विवाद... ऐसी गलतियों को बिहार में नहीं दोहराया जाना चाहिए। तेजस्वी यादव एक बहुत लोकप्रिय उम्मीदवार हैं।"
उन्होंने आगे कहा, "तेजस्वी यादव वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य तथाकथित मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के साथ कांटे की टक्कर में हैं। उन्होंने उपमुख्यमंत्री के रूप में शानदार काम किया है। इसलिए यही समय है कि इंडिया गठबंधन के हिस्से के रूप में और इसकी भावना को ध्यान में रखते हुए, हम उस पार्टी का समर्थन करें जो मजबूत स्थिति में है। तेजस्वी यादव को समर्थन दिया जाना चाहिए, उनकी मदद की जानी चाहिए और उन्हें मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में घोषित किया जाना चाहिए।"
कांग्रेस ने जारी की 48 उम्मीदवारों की पहली सूची
इस बीच, कांग्रेस पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने 48 उम्मीदवारों की पहली सूची गुरुवार को जारी की। पार्टी की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) प्रमुख राजेश राम कुटुंबा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) नेता शकील अहमद खान कदवा निर्वाचन क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमाएंगे।
कुल 48 उम्मीदवारों में से 24 पहले चरण और 24 दूसरे चरण के चुनाव में हिस्सा लेंगे। पार्टी ने कहा कि शेष उम्मीदवारों के नाम जल्द ही घोषित किए जाएंगे। केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) द्वारा अनुमोदित सूची में बगहा से जयेश मंगल सिंह, नौतन से अमित गिरी, चनपटिया से अभिषेक रंजन, बेतिया से वसी अहमद, रीगा से अमित कुमार सिंह 'टुन्ना', खगड़िया से डॉ. चंदन यादव और भागलपुर से अजीत कुमार शर्मा जैसे नाम शामिल हैं।