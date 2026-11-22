‘शुगर डैडी मिल गया’, युजवेंद्र चहल के बीजेपी में शामिल होते ही प्रियंका चतुर्वेदी ने कसा तंज
क्रिकेटर युजवेंद्र चहल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उनपर तंज कसते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि उन्हें अपना शुगर डैडी मिल गया है। चहल इन दिनों अंतरराष्ट्रीय टीम का हिस्सा नहीं हैं।
भारतीय क्रिकेटर युजपेंद्र चहल शनिवार को बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पार्टी में आते ही उन्हें बड़ा पद भी दे दिया गया है। युजवेंद्र चहल को औबीसी मोर्चे में आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। इसी बीच शिवसेना (UBT) नेता प्रियंका चतुर्वीदी ने उनपर तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है उन्हें अपना शुगर डैडी मिल गया है। प्रियंका चतुर्वेदी का यह तंज इसलिए भी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि पिछले ही साल चहल की का तलाक हो गया था। उनकी शादी 2020 में कोरियोग्राफर और कॉन्टेंट क्रिएटर धनश्री वर्मा से हुई थी। हालांकि यह शादी पांच साल भी नहीं टिक पाई।
चहल का भी आया रिएक्शन
बीजेपी में शामिल होने के बाद युजवेंद्र चहल ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर कहा, भाजपा परिवार में मुझे स्थान व मान-सम्मान देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृहमंत्री अमित शाह जी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी व ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरपाल मौर्य जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं।'
युजवेंद्र चहल ने ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य से मुलाकात करके बीजेपी की सदस्यता ली। वहीं 21 नवंर को बीजेपी ने टीम की घोषणा करते हुए बताया कि चहल को ओबीसी मोर्चे के पदाधिकारियों में शामिल किया गया है। सूची में उनका नाम शामिल किया गया। इस लिस्ट में निर्भया मामले की वकील सीमा कुशवाहा और ओडिशा के प्रोफेसर अद्वैत चरण गडनायक को भी शामिल किया गया है।
टीम से बाहर हैं युजवेंद्र चहल
आपको बता दें कि युजवेंद्र चहल फिलहाल टीम इंडिया में नहीं हैं। वह आईपीएल और घरेलू टूर्नमेंट खेल रहे हैं। उन्होंने अभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास नहीं लिया है। वह हरियाणा की ओर से मुश्तक्ली टी20 टीम में शामिल हैं। इसके अलावा वह पंजाब किंग्स 11 के लिए खेलते हैं।
पार्टी में क्या होगी चहल की भूमिका
युजवेंद्र चहल को पार्टी में ओबीसी मोर्चे का विशेष आमंत्रित सदस्य बनया गया है। ये सदस्य संगठन की बैठकों और चर्चाओं में विशेष रूप से आमंत्रित किए जाते हैं। उनकी आधिकारिक जिम्मेदारी निश्चित नहीं होती है। लेकिन जरूरत पड़ने पर उन्हें कोई भी जिम्मा दिया जा सकता है। अब यही देखना है कि पार्टी चहल को कौन सै काम सौंपती है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें