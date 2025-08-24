इन्होंने तो भ्रष्टाचारियों को सीएम-डिप्टी सीएम बनाया, प्रियंका चतुर्वेदी का भाजपा पर हमला

शिवसेना-यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भाजपा पर हमला बोला है। प्रियंका ने कहा कि भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के बहाने भाजपा विपक्ष की आवाज दबाने की तैयारी है। उन्होंने आगे कहा कि मैं संसदीय कार्यमंत्री को याद दिला दूं कि उनकी पार्टी ने तमाम भ्रष्टाचारियों को बड़े-बड़े पद दिए हैं।

शिवसेना-यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भाजपा पर हमला बोला है। प्रियंका ने कहा कि भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के बहाने भाजपा विपक्ष की आवाज दबाने की तैयारी है। उन्होंने आगे कहा कि मैं संसदीय कार्यमंत्री को याद दिला दूं कि उनकी पार्टी ने तमाम भ्रष्टाचारियों को बड़े-बड़े पद दिए हैं। चाहे वो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा हों या चाहे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार हों। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ इस कानून के बहाने विपक्ष के लिए हथकंडा तैयार कर रही है।

चक्की पीसिंग जैसी बातें कहीं

प्रियंका ने कहा कि इन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप भाजपा ने ही लगाया था। ‘चक्की पीसिंग-पीसिंग’ जैसी बातें कही गईं। फिर इन लोगों को मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री बनाया गया। यह तो सिर्फ दो नाम हैं। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। प्रियंका यहीं पर नहीं रुकीं। उन्होंने कहा कि ईडी-सीबीआई आजकल बीजेपी मुख्यालय से काम कर रही है। इन एजेंसीज ने झूठे आरोपों के तहत सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में पहुंचाया। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों या चाहे हेमंत सोरेन हों।