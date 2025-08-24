Priyanka Chaturvedi Big attack on BJP and Kiren Rijiju over Corruption इन्होंने तो भ्रष्टाचारियों को सीएम-डिप्टी सीएम बनाया, प्रियंका चतुर्वेदी का भाजपा पर हमला, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsPriyanka Chaturvedi Big attack on BJP and Kiren Rijiju over Corruption

इन्होंने तो भ्रष्टाचारियों को सीएम-डिप्टी सीएम बनाया, प्रियंका चतुर्वेदी का भाजपा पर हमला

शिवसेना-यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भाजपा पर हमला बोला है। प्रियंका ने कहा कि भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के बहाने भाजपा विपक्ष की आवाज दबाने की तैयारी है। उन्होंने आगे कहा कि मैं संसदीय कार्यमंत्री को याद दिला दूं कि उनकी पार्टी ने तमाम भ्रष्टाचारियों को बड़े-बड़े पद दिए हैं।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, मुंबईSun, 24 Aug 2025 03:03 PM
share Share
Follow Us on
इन्होंने तो भ्रष्टाचारियों को सीएम-डिप्टी सीएम बनाया, प्रियंका चतुर्वेदी का भाजपा पर हमला

शिवसेना-यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भाजपा पर हमला बोला है। प्रियंका ने कहा कि भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के बहाने भाजपा विपक्ष की आवाज दबाने की तैयारी है। उन्होंने आगे कहा कि मैं संसदीय कार्यमंत्री को याद दिला दूं कि उनकी पार्टी ने तमाम भ्रष्टाचारियों को बड़े-बड़े पद दिए हैं। चाहे वो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा हों या चाहे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार हों। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ इस कानून के बहाने विपक्ष के लिए हथकंडा तैयार कर रही है।

चक्की पीसिंग जैसी बातें कहीं
प्रियंका ने कहा कि इन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप भाजपा ने ही लगाया था। ‘चक्की पीसिंग-पीसिंग’ जैसी बातें कही गईं। फिर इन लोगों को मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री बनाया गया। यह तो सिर्फ दो नाम हैं। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। प्रियंका यहीं पर नहीं रुकीं। उन्होंने कहा कि ईडी-सीबीआई आजकल बीजेपी मुख्यालय से काम कर रही है। इन एजेंसीज ने झूठे आरोपों के तहत सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में पहुंचाया। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों या चाहे हेमंत सोरेन हों।

भाजपा के नारे पर भी तंज
शिवसेना नेता ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा का एक नारा आया था। इसमें उन्होंने चार सौ पार की बात कही थी। इसी दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि जिस तरह से हमारी पार्टी मजबूत हो रही है, यह वन नेशन, वन पार्टी बनकर रहेगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और लोकसभा चुनाव ने उनको हकीकत दिखा दी। चुनाव आयोग की आड़ में और अब नए कानून की आड़ में विपक्ष को खत्म करने की जो साजिश रच रहे हैं वह स्पष्ट है। आरोप के आधार पर तो जो लोग भी जेल गए हैं, सब बाइज्जत बरी होकर आए हैं। चाहे संजय राउत हो, सत्येंद्र जैन हों या फिर संजय सिंह हों। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं।

Latest Hindi News India News In Hindi
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।