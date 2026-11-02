संजय राउत पार्टी में आपका जीना मुश्किल करते हैं? प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या दिया जवाब
क्या शिवसेना यूबीटी में कोई अंदरूनी टकराव है? क्या उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं के बीच नहीं बन रही है? हाल के दिनों में यह सवाल बड़े पैमाने पर उठ रहे हैं। मामला ठाकरे गुट के नेता संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी के बयानों से जुड़ा है।
क्या शिवसेना यूबीटी में कोई अंदरूनी टकराव है? क्या उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं के बीच नहीं बन रही है? हाल के दिनों में यह सवाल बड़े पैमाने पर उठ रहे हैं। मामला ठाकरे गुट के नेता संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी के बयानों से जुड़ा है। असल में बीते दिनों, संजय राउत ने एक्स पर एक पोस्ट की थी। इसमें उन्होंने अल्बानिया के लोगों का हवाला देते हुए वहां पर सुप्रीम कोर्ट जलाए जाने की बात कही थी। वहीं, बाद में उन्हीं की पार्टी की प्रियंका चतुर्वेदी ने इस बात का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि हमारे देश में जो भी बदलाव होगा वह शांतिपूर्ण ढंग से होगा।
हां या ना में नहीं
हाल ही में प्रियंका चतुर्वेदी एक पॉडकास्ट में शामिल हुईं। एबीपी न्यूज के इस पॉडकास्ट में प्रियंका चतुर्वेदी से विपक्ष के विरोध प्रदर्शन वगैरह को लेकर कई सवाल पूछे गए। इसी दौरान उनसे पूछा गया कि संजय राउत आपका जीना मुश्किल करते हैं क्या? इस सवाल के जवाब में प्रियंका चतुर्वेदी ने बेहद सधे हुए अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह बात आप संजय राउत से ही जाकर पूछिए। उन्होंने आगे कहा कि मुझे मेरे पार्टी नेतृत्व-उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर पूरा भरोसा है। मैंने उनके ही नेतृत्व में काम किया है। बाद में उनसे काफी घुमा-फिराकर भी यह सवाल पूछा गया, लेकिन उन्होंने कहा कि इस सवाल का हां या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता।
क्या है पूरा मामला?
संजय राउत ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था कि अल्बानिया के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को जला दिया है। लोग इसलिए गुस्से में थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भ्रष्ट प्रधानमंत्रियों की मदद कर रहा था। प्रदर्शन कर रही जनता ने संसद, सरकारी दफ्तरों और मंत्रियों के घरों पर भी हमला किया है। सभी देशों को इन घटनाओं से सबक लेना चाहिए, खासकर भारत को। संजय राउत की पोस्ट के बाद सियासी गलियारों में जमकर बहस छिड़ गई।
प्रियंका ने तब क्या कहा था
वहीं, बाद में प्रियंका चतुर्वेदी ने संजय राउत के इस बयान का एक तरह से खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें बस यही सबक सीखना चाहिए कि हमें न्याय प्रणाली और कानून-व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। हमें किसी भी तरह के हिंसक विरोध प्रदर्शनों से बचना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हिंसा से कुछ हासिल नहीं होता और यह देश के हित के खिलाफ है। प्रियंका ने यह भी कहा कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक चिंताओं को केवल शांतिपूर्ण और कानूनी माध्यमों से उठाया जाना चाहिए-हिंसक रास्ते से नहीं।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।