क्या RSS गोली मारकर मेरी हत्या करवा देगा? मोहन भागवत को मिली सिक्योरिटी पर प्रियांक खरगे

कांग्रेस नेता प्रियांक खरगे ने कहा कि जब उन्हें रूट मार्च करना होता है, तब कर्नाटक पुलिस इस संगठन के 20 लाख लोगों को सुरक्षा देती है। वे कौन होते हैं यह कहने वाले कि हमें पाकिस्तान और चीन के साथ संबंध रखने चाहिए?

कर्नाटक सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियांक खरगे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को मिली सिक्योरिटी पर सवाल उठाए हैं। कलबुर्गी में शनिवार को उन्होंने कहा, 'क्या आप जानते हैं कि एडवांस सिक्योरिटी लाइजन (ASL) सुरक्षा किसे मिलती है? विदेश मंत्रालय, भारत के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को। मोहन भागवत को भी यह सुरक्षा मिल रही है और इसका खर्च आपके टैक्स के पैसे से हो रहा है। मेरा सवाल है कि आज कलबुर्गी के लोगों के टैक्स का पैसा मोहन भागवत की सिक्योरिटी पर खर्च किया जा रहा है, तो इसके लिए कौन-सा मानदंड अपनाया गया है?'

प्रियांक खरगे ने कहा कि जब उन्हें रूट मार्च करना होता है, तब कर्नाटक पुलिस इस संगठन के 20 लाख लोगों को सुरक्षा देती है। वे कौन होते हैं यह कहने वाले कि हमें पाकिस्तान और चीन के साथ संबंध रखने चाहिए? खरगे ने कहा, 'कल मैंने विपक्ष के नेता को यह कहते हुए देखा कि अगर प्रियांक खरगे कुछ कहेंगे तो वे यह सुनिश्चित करेंगे कि वह अपने घर से बाहर न निकल सकें। ऐसा क्यों? क्या RSS गोली मारकर मेरी हत्या कर देगा? आपने आंबेडकर को नहीं बख्शा, आपने गांधीजी को नहीं बख्शा। क्या आप मुझे बख्शेंगे? वे खुद मेरी बात को साबित कर रहे हैं कि वे एक आतंकवादी संगठन हैं, है ना?'

स्वतंत्रता दिवस पर क्या बोले मोहन भागवत वहीं, मोहन भागवत ने शनिवार को कहा कि युवा देश की जनसांख्यिकीय शक्ति हैं। अगर उन्हें सही मार्गदर्शन मिले तो राष्ट्र को इससे बहुत लाभ होगा, वरना वे भविष्य में समाज पर बोझ बन सकते हैं। भागवत ने जेन-जी के साथ एक सप्ताह के भीतर अपने दूसरे संवाद में यह भी कहा कि आज के युवा 30 साल बाद बूढ़े हो जाएंगे और वे केवल अपने बारे में न सोचें, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों का भी ध्यान रखें। यह कार्यक्रम महाराष्ट्र के नागपुर में लोकमत मीडिया समूह की ओर से आयोजित किया गया।