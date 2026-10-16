गलत जानकारी दी तो उम्मीदवारों के खिलाफ हो सकती है शिकायत, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि निजी नागरिक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनावी हलफनामों में गलत जानकारी देने या महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने पर निर्वाचित उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि निजी नागरिक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनावी हलफनामों में गलत जानकारी देने या महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने पर निर्वाचित उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 195 के तहत लगाया गया प्रतिबंध ऐसे मामलों में शिकायत दर्ज कराने में बाधा नहीं बनेगा। सीआरपीसी की धारा 195 के तहत आपराधिक अदालतें कुछ विशिष्ट अपराधों का सीधे संज्ञान नहीं ले सकतीं, जब तक कि अधिकृत लोकसेवक या संबंधित अदालत की ओर से औपचारिक रूप से लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई जाती।
कठोर शर्तें जरूरी नहीं
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने कहा कि हमारा मानना है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125ए के तहत किए गए अपराध का आरोप लगाने वाली निजी शिकायत को सीआरपीसी की धारा 195 की कठोर शर्तों पर खरा उतरना जरूरी नहीं है, जैसा कि उच्च न्यायालय ने माना था। बेंच ने कहा कि यदि किसी निर्वाचित उम्मीदवार को परेशान करने के लिए शिकायत दर्ज कराई जाती है या उसमें निराधार आरोप लगाए जाते हैं, तो देश के कानून सक्षम मजिस्ट्रेट को प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुरूप उचित आदेश पारित करने के लिए आवश्यक अधिकार और शक्तियां प्रदान करते हैं।
क्या है मामला
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125ए उन उम्मीदवारों को दंडित करने का प्रावधान करती है, जो अपने नामांकन पत्रों या चुनावी हलफनामों में गलत जानकारी देते हैं, विवरण छिपाते हैं या अनिवार्य जानकारियां उपलब्ध कराने में विफल रहते हैं। न्यायालय ने यह फैसला राजकुमार मडकी की अपील का निपटारा करते हुए सुनाया। मडकी ने कर्नाटक हाई कोर्ट के सात मार्च, 2025 के फैसले को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने उनके द्वारा शैलेंद्र बेलडाले के खिलाफ दर्ज कराई गई आपराधिक शिकायत खारिज कर दी थी। बेलडाले बीदर निर्वाचन क्षेत्र से कर्नाटक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं।
मडकी ने आरोप लगाया था कि बेलडाले ने 2023 के विधानसभा चुनाव में नामांकन पत्र के साथ दाखिल हलफनामे में अपने आवासीय पते के संबंध में गलत घोषणा की थी। मडकी ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125ए के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाते हुए बेंगलुरु के अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत निजी शिकायत दर्ज कराई थी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने शिकायत खारिज करते हुए कहा था कि कथित अपराध के लिए कार्यवाही केवल निर्वाचन आयोग की शिकायत पर शुरू की जा सकती है। अदालत ने यह भी कहा था कि मतदाता ऐसी निजी आपराधिक शिकायत दर्ज कराने के बजाय चुनाव याचिका दायर कर सकता है।
फैसले में क्या
फैसले में कहा गया कि ऐसे मामलों में शिकायत दर्ज कराने का अधिकार केवल लोकसेवकों तक सीमित करने वाला कोई अन्य वैधानिक प्रावधान नहीं है। इसके साथ ही, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125ए की भाषा भी इस निष्कर्ष का समर्थन करती है कि निजी शिकायत कानूनी रूप से स्वीकार्य है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने निजी शिकायतों की वैधता के पक्ष में कानूनी सवाल का निपटारा करने के बावजूद बेलडाले के खिलाफ कार्यवाही दोबारा शुरू करने से इनकार कर दिया।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।