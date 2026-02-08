ट्रेनिंग पर निकले एयरक्राफ्ट की क्रैश लैंडिंग, बाल-बाल बची ट्रेनर और इंस्ट्रक्टर की जान
कर्नाटक के विजयपुरा जिले में एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट की क्रैश लैंडिंग हुई। जानकारी के मुताबिक यह एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग के लिए उड़ा था, तभी क्रैश हो गया। एयरक्राफ्ट एक खुले खेत में उतरा। इसमें सवार, ट्रेनर और इंस्ट्रक्टर बाल-बाल बच गए। जानकारी के मुताबिक यह छोटा विमान, सेसना 172 था। अधिकारियों के मुताबिक विमान को बेलगावी एयरपोर्ट से करीब 100 किमी पूरब, बगलकोट के खेतों में फोर्स लैंडिंग करनी पड़ी।
इस छोटे विमान में इंट्रक्टर और ट्रेनर सवार थे। लैंडिंग से ऐन पहले दोनों सफलतापूर्वक विमान से निकलने में कामयाब रहे थे। हालांकि दोनों को चोटें आई हैं और उन्हें तत्काल अस्पताल के लिए रवाना किया गया। बताया जाता है कि यह विमान कलबुर्गी से बेलागावी जा रहा था।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि टू-सीटर एयरक्राफ़्ट रेडबर्ड एविएशन कंपनी का था। हादसे के बाद एयरक्राफ्ट के टुकड़े-टुकड़े हो गए। एक नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि रेडबर्ड फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी लिमिटेड के सेसना 172 विमान, VT-EUC (MSN-17265717), ने बेलगावी हवाई अड्डे से 100 किमी पूर्व बागलकोट के पास एक खेत में फोर्स लैंडिंग की। सूचना है कि प्रशिक्षक और कैडेट दोनों सुरक्षित हैं।