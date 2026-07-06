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'मेरे साथ बार-बार धोखा हुआ', पृथ्वी शॉ की टूट गई सगाई; मंगेतर ने लगाए आरोप

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ अपने निजी जीवन की वजह से फिर से चर्चा में हैं। उनकी मंगेतर आकृति अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा कि उनके साथ कई बार धोखा हुआ है। बताया जा रहा है कि उनकी सगाई टूट गई है। 

'मेरे साथ बार-बार धोखा हुआ', पृथ्वी शॉ की टूट गई सगाई; मंगेतर ने लगाए आरोप

भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ अपनी निजी जिंदगी की वजह से एक बार फिर चर्चा में हैं। कभी जब पृथ्वी शॉ मैदान में उतरते थे तो उनकी तुलना 'सचिन तेंदुलकर' से की जाती थी। हालांकि उनका करियर इतनी जल्दी सिमट गया कि आज वह घरेलू क्रिकेट तक ही सीमित हो गए हैं। इसी साल मार्च में उनकी सगाई आकृति अग्रवाल से हुई थी। खबरें हैं कि उनकी सगाई टूट गई है। आकृति ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए उनपर धोखा देने का आरोप लगाया है। हालांकि आकृति ने उनका नाम सीधे तौर पर नहीं लिया है।

सारी अफवाहें सच हैं, आकृति का भावुक पोस्ट

23 साल की पृथ्वी की मंगेतर आकृति ने स्टोरी शेययर की। उन्होंने कहा, आपने सोशल मीडिया पर जो कुछ भी पढ़ा है, वह सच है। इससे और भी पक्का हो जाता है कि वह पृथ्वी शॉ की ही बात कर रही थीं। उन्होंने कहा, मेरे साथ कई बार धोखा हुआ। फिर भी मैंने एक शब्द भी नहीं बोला। अब भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि एक कदम आगे बढ़ने के बाद भी ये सब हो रहा है। सब कुछ सच है, सारी अफवाहें सही हैं।'

बता दें कि बीते कुछ दिनों से पृथ्वी और आकृति के बीच दरार की खबरें चल रही हैं। हालांकि पृथ्वी शॉ की तरफ से इसको लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है। आकृति ने सगाई वाली तस्वीरें डिलीट कर दी हैं और इंस्टाग्राम पर उन्हें अनफॉलो कर दिया है।

विवादों से रहा है पुराना नाता

पृथ्वी शॉ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी कप्तानी में भारत की अंडर 19 टीम ने वर्ल्ड कप जीता था। भारतीय क्रिकेट को लेकर पृथ्वी शॉ से बड़ी उम्मीदें थीं। उन्होंने डेब्यू शतक लगाया था। हालांकि जब उनका प्रदर्शन खराब होना शुरू हुआ तो यह बिगड़ता ही चला गया। दूसरी ओर वह विवादों में रहने लगे। डोपिंग की वजह से उनपर बैन भी लगा।

साल 2023 में सोशल मीडिय इन्फ्लुएंसर सपना गिल के साथ उनका विवाद हुआ। पिछले साल सितंबर में मुंबई की एक अदालत ने उनपर छेड़छाड़ के मामले में जुर्माना लगा दिया। पृथ्वी शॉ ने कोर्ट में अपना जवाब भी नहीं फाइल किया। बाद में शॉ ने कहा कि गिल केवल महिला होने का फायदा उठा रही हैं। पिछले आईपीएल में भी शॉ नहीं खेले। पिछले पांच महीने से वह क्रिकेट से एकदम दूर हो गए हैं। आखिरी बार उन्होंने 29 जनवरी को रणजी ट्रॉफी का मैच खेला था।

कई लड़कियों के साथ जुड़ चुका है नाम

पृथ्वी शॉ का नाम कई लड़कियों के साथ जुड़ चुका है।पृथ्वी शॉ की पहली गर्लफ्रेंड का नाम प्राची सिंह बताया जाता है। 2020 से दोनों रिलेशनशिप में थे। हालांकि फिर उनका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप की वजह कभी पता नहीं चली। प्राची टीवी ऐक्ट्रेस हैं। इसके बाद वह अभिनेत्री निधि तपाडिया को डेट करे लगे। पृथ्वी कई बार उनको लेकर रोमांटिक पोस्ट भी शेयर करते थे। हालांकि 2025 में उनसे भी ब्रेकअप हो गया। इसके अलावा सेजल पवार से भी उनका नाम जुड़ा। सेजल भी ऐक्ट्रेस हैं। हालांकि सेजल ने बाद में कहा कि वह केवल पृथ्वी की दोस्त हैं। इसके बाद उन्होंने आकृति अग्रवाल से सगाई की थी और शादी करने वाले थे। लेकिन तीन महीने में ही यह रिश्ता भी खत्म हो गया।

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Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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Prithvi Shaw
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