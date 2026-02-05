गिरफ्तार करने से पहले हर हाल में देना होगा नोटिस, SC का बड़ा फैसला; किन मामलों पर होगा लागू?

संक्षेप: पीठ ने कहा कि गिरफ्तारी एक वैधानिक विवेक है न कि अनिवार्यता, पुलिस अधिकारियों को प्रत्येक मामले में गिरफ्तारी की आवश्यकता का आकलन करना चाहिए, सात साल तक की सजा वाले अपराधों के लिए नोटिस जारी करना मानदंड है।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि पुलिस अधिकारियों को ऐसे मामलों में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35(3) के तहत नोटिस जारी करना ही होगा, जिनमें सात साल तक की कैद की सजा हो सकती है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी सिर्फ़ एक कानूनी अधिकार है, जिसका मकसद जांच में मदद करना है और इसे अनिवार्य नहीं माना जा सकता।

न्यायालय इस मुद्दे की जांच कर रहा था कि क्या सात साल तक की सजा वाले सभी मामलों में धारा 35(3) के तहत नोटिस जारी करना अनिवार्य है। इस पर पीठ ने स्पष्ट किया कि सात साल से कम कारावास की सजा वाले अपराधों के लिए तब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, जब तक कि BNSS की धारा 35(3) के तहत नोटिस जारी नहीं कर दिया जाए। कोर्ट ने कहा, "BNSS, 2023 की धारा 35(3) के तहत आरोपी या किसी भी संबंधित व्यक्ति को नोटिस देना, उन अपराधों के लिए जिनमें 7 साल तक की कैद की सज हो सकती है, नियम है।" कोर्ट ने आगे कहा, “भले ही BNSS, 2023 की धारा 35(1)(b) में बताई गई शर्तों के अनुसार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के हालात हों, फिर भी गिरफ्तारी तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि यह बिल्कुल जरूरी न हो।”

गिरफ्तारी के आवश्यक तत्व क्या? न्यायालय के अनुसार, हिरासत में लेना तब आवश्यक है, जब वह कम से कम एक निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए हो, जैसे कि और अपराधों को रोकना, उचित जांच सुनिश्चित करना, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ रोकना, गवाहों की रक्षा करना, या अदालत के समक्ष आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करना। पीठ ने स्पष्ट किया कि एक वैध गिरफ्तारी के लिए धारा 35(1)(बी)(i) का पालन और धारा 35(1)(बी) के तहत कम से कम एक आवश्यक शर्त का होना अनिवार्य है। इन शर्तों के पूरा होने पर भी गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है। इसके बाद भी पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी का निर्णय लेने में अपना विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि गिरफ्तारी करने और न करने के दोनों ही निर्णयों के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।

आरोपी नोटिस का पालन करे तो गिरफ्तारी नहीं न्यायालय ने गिरफ्तारी के बदले आरोपी के उपस्थित होने का प्रावधान करने वाले बीएनएसएस की धारा 35(3) का उल्लेख करते हुए कहा कि सात साल तक की सजा वाले अपराधों के लिए इस प्रावधान को धारा 35(1)(बी) और इसके प्रावधानों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। जब तक कोई आरोपी नोटिस का पालन करता है और अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होता है, उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, जैसा कि बीएनएसएस की धारा 35(5) के तहत निर्धारित है।