न शाही ठाठ, न प्रोटोकॉल...कहीं खेली गली क्रिकेट तो कही टपरी पर पी चाय, मुंबई में ऐसे दिखे प्रिंस विलियम और केट
प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट ने मुंबई के बल्लार्ड एस्टेट में गली क्रिकेट भी खेला। इस दौरान सचिन तेंदुलकर ने फील्डिंग की। ब्रिटेन के इस शाही कपल का यह दूसरा आधिकारिक भारत दौरा है। इससे पहले दोनों अप्रैल 2016 में भारत आए थे।
मुंबई में ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट मिडलटन का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। चाहे बच्चों के साथ गली क्रिकेट या फिर चाय की टपरी पर कुल्हड़ में गरमागरम चाय पीना...भारत दौरे पर आए ब्रिटेन के इस शाही कपल का अंदाज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट मिडलटन तीन दिन के भारत दौरे पर सोमवार को मुंबई पहुंचे। दोनों का स्वागत सचिन तेंदुलकर ने किया।
प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट ने मुंबई के बल्लार्ड एस्टेट में गली क्रिकेट भी खेला। इस दौरान सचिन तेंदुलकर ने फील्डिंग की। ब्रिटेन के इस शाही कपल का यह दूसरा आधिकारिक भारत दौरा है। इससे पहले दोनों अप्रैल 2016 में भारत आए थे।
क्यों खास है यह दौरा?
यह दौरा केट मिडलटन के लिए काफी खास माना जा रहा है। कैंसर का इलाज शुरू होने के बाद यह उनकी सबसे बड़ी विदेश यात्राओं में से एक है। इस शाही कपल के भारत दौरे का मुख्य मकसद मंगलवार (17 नवंबर) को होने वाला छठा 'अर्थशॉट अवॉर्ड' समारोह है। इस अवॉर्ड की शुरुआत साल 2020 में प्रिंस विलियम ने की थी। इसका मकसद क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए नए और बेहतर उपायों को बढ़ावा देना है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, इस अवॉर्ड के तहत पांच विजेताओं को 10-10 लाख पाउंड (करीब 12.4 करोड़ रुपये) दिए जाते हैं। ब्रिटिश हाई कमीशन के मुताबिक, इन विजेताओं का चयन पर्यावरण से जुड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए किए गए उनके काम के आधार पर किया जाता है। इनमें क्लाइमेट चेंज, वायु प्रदूषण, कचरे की समस्या, समुद्रों का संरक्षण और पेड़-पौधों व जीव-जंतुओं की घटती प्रजातियां शामिल हैं।
'अर्थशॉट पुरस्कार' की शुरुआत से ही भारत की इसमें खास भूमिका रही है। अधिकारियों के मुताबिक, इस पुरस्कार के शुरू होने के बाद से भारत ने किसी भी दूसरे देश के मुकाबले सबसे ज्यादा विजेता और अंतिम सूची में जगह बनाने वाले लोगों को दिया है। प्रिंस विलियम ने भी सोशल मीडिया पर इसका जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने अर्थशॉट पुरस्कार में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इस समारोह में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, अभिनेत्री आलिया भट्ट, अभिनेता रामी मालेक और ब्रिटिश म्यूजिक बैंड 'टेक दैट' भी शामिल होंगे। यह बैंड पहली बार भारत में प्रस्तुति देगा।
पीएम मोदी से होगी मुलाकात
वहीं प्रिंस विलियम और केट मिडलटन बुधवार, 18 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। 'संडे टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम तय होने के बाद रविवार (15 नवंबर) को दिल्ली दौरे को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार (17 नवंबर) को आसियान सम्मेलन में शामिल होने के बाद फिलीपींस से भारत लौटेंगे। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, शाही कपल करीब 10 साल पहले अपने पिछले भारत दौरे के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी से मिला था। उस समय प्रिंस विलियम ब्रिटेन के राजा बनने की कतार में पहले स्थान पर नहीं थे। अप्रैल 2016 के बाद यह विलियम और केट का दूसरा आधिकारिक भारत दौरा है।
लेखक के बारे मेंRajat Kumar
रजत कुमार, बीते आठ सालों से पत्रकारिता कर रहा हूं। मैंने, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की है और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। अपने आठ साल के पत्रकारिता करियर में मैंने, प्रभात खबर, इंडिया टुडे और मनीकंट्रोल के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ काम किया है। फिलहाल, लाइव हिंदुस्तान के साथ अपने पत्रकारिता के सफर को आगे बढ़ा रहा हूं।
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