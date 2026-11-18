ब्रिटिश शाही परिवार के राजकुमार प्रिंस विलियम ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान उनकी पत्नी और वेल्स की राजकुमारी केट मिलिडटन भी मौजूद रहीं।

तीन दिवसीय भारत दौरे पर आए ब्रिटेन के शाही परिवार के प्रिंस विलियम ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। इस बातचीत के दौरान वेल्स की राजकुमारी और विलियम की पत्नी कैथरीन भी मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात के बाद उनका भारत दौरा भी संपन्न हुआ। बता दें, ब्रिटिश शाही परिवार का यह जोड़ा पिछले तीन दिनों से भारत में मौजूद था।

केंसिंग्टन पैलेस और प्रिंस विलियम के सोशल मीडिया हैंडल ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात की इन तस्वीरों को शेयर किया है। केंसिंग्टन पैलेस ने इस मुलाकात को भारत में बिताए गए बेहद खास दिनों का एक उपयुक्त समापन करार दिया।

गौरतलब है कि इस यात्रा से पहले केंसिंग्टन पैलेस के एक प्रवक्ता ने दोनों देशों के बढ़ते संबंधों पर भी जोर दिया था। इसमें दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार, निवेश, सुरक्षा, तकनीक, शिक्षा और संस्कृति जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया। प्रवक्ता ने कहा, "यह मुलाकात उस रिश्ते के महत्व को दर्शाती है। साथ ही, यह भी दिखाती है कि हमारे दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने और उन्हें सेलिब्रेट करने में शाही जोड़े (प्रिंस और प्रिंसेस) कितनी अहम भूमिका निभा सकते हैं।"