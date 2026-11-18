प्रधानमंत्री मोदी से मिले ब्रिटिश शाही परिवार के प्रिंस विलियम, केट मिलिडटन भी रहीं मौजूद
ब्रिटिश शाही परिवार के राजकुमार प्रिंस विलियम ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान उनकी पत्नी और वेल्स की राजकुमारी केट मिलिडटन भी मौजूद रहीं।
तीन दिवसीय भारत दौरे पर आए ब्रिटेन के शाही परिवार के प्रिंस विलियम ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। इस बातचीत के दौरान वेल्स की राजकुमारी और विलियम की पत्नी कैथरीन भी मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात के बाद उनका भारत दौरा भी संपन्न हुआ। बता दें, ब्रिटिश शाही परिवार का यह जोड़ा पिछले तीन दिनों से भारत में मौजूद था।
केंसिंग्टन पैलेस और प्रिंस विलियम के सोशल मीडिया हैंडल ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात की इन तस्वीरों को शेयर किया है। केंसिंग्टन पैलेस ने इस मुलाकात को भारत में बिताए गए बेहद खास दिनों का एक उपयुक्त समापन करार दिया।
गौरतलब है कि इस यात्रा से पहले केंसिंग्टन पैलेस के एक प्रवक्ता ने दोनों देशों के बढ़ते संबंधों पर भी जोर दिया था। इसमें दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार, निवेश, सुरक्षा, तकनीक, शिक्षा और संस्कृति जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया। प्रवक्ता ने कहा, "यह मुलाकात उस रिश्ते के महत्व को दर्शाती है। साथ ही, यह भी दिखाती है कि हमारे दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने और उन्हें सेलिब्रेट करने में शाही जोड़े (प्रिंस और प्रिंसेस) कितनी अहम भूमिका निभा सकते हैं।"
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शेयर की तस्वीरें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटिश शाही जोड़े के साथ हुई मुलाकात की कुछ तस्वीरें शेयर कीं। उन्होंने लिखा, “वेल्स के प्रिंस और प्रिंसेस से मिलकर बहुत खुशी हुई। 'अर्थशॉट प्राइज' के उन प्रयासों की सराहना करता हूं, जो दुनिया भर में जलवायु से जुड़े नए समादानों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके साथ ही वह वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में भारतीय सूझबूझ को भी सामने ला रहे हैं। मैं भारत-यूके व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने, तथा हाल ही में लागू हुए व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की गति को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हूँ, ताकि हमारे देशों के लोगों और पूरी दुनिया के लिए साझा समृद्धि सुनिश्चित हो सके।” इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात के दौरान कुछ तस्वीरें भी शेयर कीं।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें