ब्रिटेन के शाही परिवार का भारत दौरा! प्रिंस विलियम और पत्नी केट मिडलटन आएंगे मुंबई, जानें क्या है खास

जनवरी 2025 में केट मिडलटन ने जानकारी दी थी कि उनका कैंसर अब ठीक हो रहा है। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया था कि पूरी तरह स्वस्थ होने के लिए उनका इलाज और रिकवरी अभी जारी है। बता दें कि इससे पहले प्रिंस विलियम और केट मिडलटन इससे पहले साल 2016 में एक साथ भारत आए थे

ब्रिटेन के शाही परिवार जल्द ही भारत का दौरा करने वाला है। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट मिडलटन 16 नवंबर से तीन दिनों के दौरे पर मुंबई आएंगे। बता दें कि, साल 2022 के बाद यह उनका पहला विदेश दौरा होगा। वहीं, 2024 में केट मिडलटन के कैंसर से पीड़ित होने की खबर सामने आने के बाद यह उनका पहला रॉयल प्रोग्राम भी होगा।

शाही पारिवार का भारत दौरा बता दें कि, केंसिंग्टन पैलेस ने 14 नवंबर को इस दौरे की जानकारी दी। पैलेस के मुताबिक, प्रिंस विलियम और केट मिडलटन 17 नवंबर को अर्थशॉट प्राइज अवॉर्ड समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा, वे पर्यावरण को बचाने के लिए किए जा रहे नए प्रयासों और भारत-ब्रिटेन के रिश्तों को मजबूत बनाने से जुड़े कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। पैलेस ने बताया कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य नई तकनीक, पर्यावरण संरक्षण, युवाओं की अगुवाई और भारत-ब्रिटेन के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों को बढ़ावा देना है। इस दौरे के दौरान प्रिंस विलियम और केट मिडलटन भारतीय क्रिकेट, सिनेमा और फैशन से जुड़ी कई प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा, वे पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे अर्बन ट्रांसपोटेशन और प्रदूषण कम करने वाले जुड़े कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे।

कैंसर को मात देने के बाद पहला शाही कार्यक्रम मुंबई का यह दौरा दिसंबर 2022 के बाद केट मिडलटन का पहला अर्थशॉट प्राइज समारोह होगा। इससे पहले वह प्रिंस विलियम के साथ अमेरिका के बोस्टन गई थीं। हालांकि, इसके बाद सिंगापुर, केप टाउन और रियो डी जेनेरियो में हुए इस समारोह के अगले आयोजनों में वह शामिल नहीं हुई थीं। केट मिडलटन ने जनवरी 2024 में पेट की सर्जरी कराई थी। इसके बाद मार्च 2024 में उन्होंने बताया था कि उन्हें कैंसर है। इसके इलाज के लिए उन्होंने कीमोथेरेपी कराई और इस दौरान सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी काफी कम हो गई थी।